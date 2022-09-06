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«Шахтёр» в гостях разгромил «Лейпциг»

вчера, 23:51
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«Лейпциг» дома проиграл «Шахтёру» (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Шахтёра» Марьян Швед. На 57-й минуте защитник «Лейпцига» Мохамед Симакан сравнял счёт. На 58-й минуте Марьян Швед снова вывел «Шахтёр» вперёд, оформив дубль, а на 77-й минуте полузащитник украинского клуба Михаил Мудрик забил третий гол в ворота «Лейпцига». Точку в игре поставил гол нападающего «Шахтёра» Лассины Траоре на 85-й минуте.

В другом матче группы F «Реал» в гостях обыграл «Селтик».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:47
Шахтер молодцы, победа напрашивалась
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:47
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 01:24
    Удивили
    george666
    george666
    сегодня в 01:20
    Поздравляю Шахтёр с победой!!! Теперь надо Селтик обыгрывать !!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:00
    С победой Шахтёр Донецк и всех украинцев!!!
    ATG
    ATG
    сегодня в 00:13
    Немцы немцам проиграли
    ATG
    ATG
    сегодня в 00:06, ред.
    Ахтунг щнеля шнеллера теДескоооо
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:04
    Урал тонет в РПЛ! Тедеско приди, порядок наведи!
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 23:58
    Надеюсь Тедеску уволят..
    Лейпциг не командой, а конфетой
    А он превратил её в унылое авно
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 23:55
    Тедеско аут
    3ton
    3ton
    вчера в 23:54, ред.
    Чесна сказать . Я немного хоп хэй ла ла лей.
    Давай Тедеско, до свидания
    Самый неожиданный результат .
    Учитывая в каком состоянии Шахтер - это очень сильно
    Гость
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