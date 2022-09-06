«Шахтёр» в гостях разгромил «Лейпциг»

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вчера, 23:51

«Лейпциг» дома проиграл «Шахтёру» (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Шахтёра» Марьян Швед. На 57-й минуте защитник «Лейпцига» Мохамед Симакан сравнял счёт. На 58-й минуте Марьян Швед снова вывел «Шахтёр» вперёд, оформив дубль, а на 77-й минуте полузащитник украинского клуба Михаил Мудрик забил третий гол в ворота «Лейпцига». Точку в игре поставил гол нападающего «Шахтёра» Лассины Траоре на 85-й минуте.

В другом матче группы F «Реал» в гостях обыграл «Селтик».