Гол Азара помог «Реалу» разгромить «Селтик»

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вчера, 23:51

«Селтик» дома проиграл «Реалу» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме из-за травмы поле покинул нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На 56-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, а на 60-й минуте Лука Модрич удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте точку в матче поставил гол Эдена Азара.

В другом матче группы F «Шахтёр» в гостях обыграл «Лейпциг».