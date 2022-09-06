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Гол Азара помог «Реалу» разгромить «Селтик»

вчера, 23:51
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Селтик» дома проиграл «Реалу» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме из-за травмы поле покинул нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На 56-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, а на 60-й минуте Лука Модрич удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте точку в матче поставил гол Эдена Азара.

В другом матче группы F «Шахтёр» в гостях обыграл «Лейпциг».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:15
"после перерыва как будто тактика соперника полностью раскрыта, бах-бах-бах, до свиданья" - это показатель того что тренер плохо готовит команду к сопернику. А модрикроосы врубившись в ситуевину на поле перестраиваются сами.
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 00:49
С победой Реал.За 15 кубком идем))
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:17
каллумы были смыты в унитаз
Неэгоист
Неэгоист ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:07
Брось... И начни пить..
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:05, ред.
Который матч примерно одно и то же. Матчей 30 последних первый тайм так себе, после перерыва как будто тактика соперника полностью раскрыта, бах-бах-бах, до свиданья

2022 год, Гвардиола таки переходит на игру с ярко выраженным центрфорвардом, ибо сколько можно проигрывать ЛЧ.
2022 год. Анчелотти: хм, ложная девятка - это мысль.

Как итог, Азар на замену Кариму = гол+голевая. Пипец :)

Помимо основного, напрягает Вини своей самоуверенностью, влекущей ошибки и неиспользованные моменты. Будет очень жаль, если словил звезду.

Команде спасибо, приятно посмотреть.
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:04
Ещё радует одно, может Азару придаст уверенность гол и голевая в этом матче, все ещё надеюсь что вернётся прежний Азар
амурец
амурец
сегодня в 00:00
Реал молодцы спокойно и на классе обыграли Селтик, единственное плохо это травма Бензема
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:59
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Осадок остался из-за травмы лучшего центрального нападающего мира Карима Бензема. Надеюсь, что у него всё хорошо и что он вернётся в строй уже к следующему матчу Реала. Что касается игры, то Селтик очень сильно начал игру. Так сильно давили на Реал Мадрид. В штангу даже попали. Но понятно было, что на таких высоких скоростях долго не продержатся, что и сказалось во втором тайме. Винисиус забил с передачи Вальверде. Вспомнил гол Винисиуса в финале Лиги Чемпионов УЕФА ворота Ливерпуля. Модрич на классе положил, как обычно. И радует то, что Азар сумел отличиться. Карвахаль хорошо скинул на него. Пусть Асенсио тоже забивает, это придаст ему уверенности. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
3ton
3ton
вчера в 23:57
Сказал жене , что брошу курить , если Азар забьет .
Как теперь жить ...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 23:56
Селтик был хорош в первом тайме, потом уже сил не хватило
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 23:53
В экономном режиме разнесли Селтик, хотя в первом тайме дали бой нам, короче матч отличный,надеюсь с Бензема все впорчдке и Милитао тоже
Гость
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