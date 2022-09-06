Гол Азара помог «Реалу» разгромить «Селтик»

«Селтик» дома проиграл «Реалу» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме из-за травмы поле покинул нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На 56-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, а на 60-й минуте Лука Модрич удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте точку в матче поставил гол Эдена Азара.
В другом матче группы F «Шахтёр» в гостях обыграл «Лейпциг».
2022 год, Гвардиола таки переходит на игру с ярко выраженным центрфорвардом, ибо сколько можно проигрывать ЛЧ.
2022 год. Анчелотти: хм, ложная девятка - это мысль.
Как итог, Азар на замену Кариму = гол+голевая. Пипец :)
Помимо основного, напрягает Вини своей самоуверенностью, влекущей ошибки и неиспользованные моменты. Будет очень жаль, если словил звезду.
Команде спасибо, приятно посмотреть.
2022 год, Гвардиола таки переходит на игру с ярко выраженным центрфорвардом, ибо сколько можно проигрывать ЛЧ.
2022 год. Анчелотти: хм, ложная девятка - это мысль.
Как итог, Азар на замену Кариму = гол+голевая. Пипец :)
Помимо основного, напрягает Вини своей самоуверенностью, влекущей ошибки и неиспользованные моменты. Будет очень жаль, если словил звезду.
Команде спасибо, приятно посмотреть.