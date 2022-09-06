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«Челси» в гостях проиграл «Динамо» Загребу

вчера, 21:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Динамо» Загреб обыграл «Челси» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич.

В другом матче группы Е «Зальцбург» сыграет против «Милана».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 02:20
После матча даже и не хотелось комментировать. Вот так позорно проиграли.
Фофана и Обамеянг полностью провалили матч.
Все сыграли плохо, кроме может быть Джеймса и Маунта которые хотя бы показывали, что хотят играть.
Тухель не может подействовать на изменение игры ни во время и ни в перерыве.
Его по моему никто и не слушает. Только в конце немного прижали и показали что хотят забить гол. Благо и судья добавил время.
А Динамо Загреб поздравляю! Отличная игра вторым номером! Особенно понравился 14 номер, левый крайний защитник. Остальным тоже будет очень тяжело добывать очки в Загребе.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 23:51
Больше напоминает 2016 год, когда в 2015 году выиграли АПЛ, в 2016 Моур настроил всех против себя ,выгнав Еву, а в 2017 году снова стали чемпионами. И злословили всякие гунерсы и куры, но в след году Челси выиграл АПЛ, а эти-нет, и не выиграют в ближайшие года 2. Дело скорее всего в раздевалке.
амурец
амурец
вчера в 23:30
Неожиданно
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 23:24
Одни Отгроебли, другие Загребли.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 23:05
Оршич забивает лондонским клубам чаще чем игроки АПЛ .
5 гол за 3 сезона.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:04
Для меня (и я думаю для многих) это неожиданный результат. Практически был уверен в победе Челси. Да, думал, что будет не легко, но в победе был уверен.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:01
РА вернись. ну это просто дно пробито.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:53
Челси решил дать фору.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 22:42
это сенсация.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:39
Ну и да.
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:34
    Roger Young
    Roger Young ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 22:19, ред.
    В защиту Челси хочу сказать, что в гостях англичане часто выступают хуже просто по причине низкой самоотдачи, особенно в начале сезона. На Стэмфорд Бридж будет совсем другой Челси и думаю может быть разгром хорватских сорванцов.

    Другой вопрос, хватит ли этого для выхода из группы?
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 22:15
    Вот тебе бабушка и Юрьев день.

    Впрочем, почти не удивлен. Резкие перестановки в клубе, необдуманные траты и сомнительные трансферы (престарелый Кулибали) должны были дать свой результат со знаком минус.

    Не удивлюсь, если в этом сезоне не выйдут в плей-офф в ЛЧ, а в АПЛ не войдут в четверку.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 22:13
    Странно, что Челси даже классом своим не может решать исходы матчей с такими соперниками. Видимо всё очень плохо при новом руководстве.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:02
    Что-то глядя, на "Челси" сегодня, я подумал не переодетый ли Ди Маттео на скамейке)
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 22:00
    Вообще рад за Загреб, хотя ставил на Челси. Не думал, что у лондонцев всё настолько плохо, что не смогут обыграть хорватов.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 21:59
    Это всего лишь третья победа Динамо Загреб в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2011-12. До этого были побеждены Арсенал и Аталанта.
    Кылыч Турдумамбетов
    Кылыч Турдумамбетов
    вчера в 21:59
    Кто сколько заряжал?
    adrianes
    adrianes
    вчера в 21:58
    без Захаряна не идет игра
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:56
    Челси явно не в футбол играет. Все игроки спят. На поле мысли - ноль.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 21:56, ред.
    Слабая, безыдейная игра Челси. Трансферы пока не оправдывают себя.
    allemz
    allemz
    вчера в 21:56
    Дисциплина - мать всех побед, хорваты заслужили победу. Тухелю стоит дать побольше времени для пристрелки, новобранцев много, устав еще не все выучили, а значит они пока не могут играть как единое целое. Уверен, Челси скоро пойдет на поправку
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 21:55
    Динамо,дома,тут,все понятно,молодцы,а вот в Лондоне!!!
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Собственно ему и предоставили право на эту самую компанию,на кого ещё спихивать.
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C ответ vedevas_93 (раскрыть)
    вчера в 21:54
    А что топового? Кого Челси подписал? 200 млн 💶 защита (кулибали что топ щас? может он молодой преспективный?нет)
    Фофана сегодня не мог догнать 29 летнего, да и вообще он не впечатляет пока что.
    Идём дальше :
    Ауба- сколько этому молодому человеку лет? За что его Арсенал слил? Кто помнит?
    Стерлинг- вроде имя говорит за себя,но опять таки , взяли лавочника Сити, вот это зашквар, было чисто лето на усиление состава , по мне деньги потрачены в никуда, сейчас произойдёт смена тренера и триндец, придет новый и будет из менять .
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 21:53
    Загреб молодцы,хотя и повезло им.
    Бубнин
    Бубнин ответ Loko57 (раскрыть)
    вчера в 21:53
    И Захарян.
    6kxrkjux947j
    6kxrkjux947j
    вчера в 21:52
    Челси ждут тяжёлые времена
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 21:51
    Одного напора для Челси явно не хватило. Они как слепые котята бились о бетонную стену Загреба.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 21:51
    Не знаю сколько должно пройти времени, чтобы команда сыгралась, но пока, на сегодняшний день, на Челси больно смотреть..
    Хотя я уже и писал о том, что в этом сезоне никаких достижений от Челси не жду, но.. убивает лишь то, что игроки-то все опытные, не мальчики, дорогостоящие наконец.. а выхлопа пока нет..
    Остается пока только ждать, когда чудо произойдет и мы увидим прежний Челси..
    Гость
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