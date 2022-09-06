«Челси» в гостях проиграл «Динамо» Загребу

«Динамо» Загреб обыграл «Челси» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич.
В другом матче группы Е «Зальцбург» сыграет против «Милана».
«Динамо» Загреб обыграл «Челси» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич.
В другом матче группы Е «Зальцбург» сыграет против «Милана».
Что же хочется пожелать вам изменений в лучшую сторону, ну и наверное смена главного тренера не помешает , Челси в режиме перестройки.
Ну и наверное это первая сенсация на групповом этапе, а мне хочется отметить что сенсаций будет ещё очень много, так как график очень насыщенный , впереди чемпионат мира.
Что же хочется пожелать вам изменений в лучшую сторону, ну и наверное смена главного тренера не помешает , Челси в режиме перестройки.
Ну и наверное это первая сенсация на групповом этапе, а мне хочется отметить что сенсаций будет ещё очень много, так как график очень насыщенный , впереди чемпионат мира.
По матчу. Хорватский сценарий с первого тайма плавно перешёл и на 2-й. Тактика мелкого фола, затяжки времени, предельная концентрация и самодисциплина Загреба дала свои плоды. Ну а промах Зиеша при расстреле вратаря хорватов в упор был последним патроном в барабане английского "револьвера".
По матчу. Хорватский сценарий с первого тайма плавно перешёл и на 2-й. Тактика мелкого фола, затяжки времени, предельная концентрация и самодисциплина Загреба дала свои плоды. Ну а промах Зиеша при расстреле вратаря хорватов в упор был последним патроном в барабане английского "револьвера".
Тухелю, чтобы так не позорится, нужно было летом самому уходить и говорить дальше без меня. А так сейчас пинка под зад дадут и спишут провальную трансферную компанию на одного человека вот и все.
PS А Динамо загреб неожиданно удивил, и победил по делу.
Тухелю, чтобы так не позорится, нужно было летом самому уходить и говорить дальше без меня. А так сейчас пинка под зад дадут и спишут провальную трансферную компанию на одного человека вот и все.
PS А Динамо загреб неожиданно удивил, и победил по делу.