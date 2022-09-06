Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью»

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вчера, 23:50

«Севилья» дома проиграла «Манчестер Сити» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 20-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 58-й минуте Фил Фоден удвоил преимущество «горожан», а на 67-й минуте Холанд оформил дубль. Точку в игре поставил гол защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша в дополнительное ко второму тайму время.

В другом матче группы G «Боруссия» Дортмунд обыграла «Копенгаген».