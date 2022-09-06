Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2022/2023

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью»

вчера, 23:50
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Севилья» дома проиграла «Манчестер Сити» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 20-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 58-й минуте Фил Фоден удвоил преимущество «горожан», а на 67-й минуте Холанд оформил дубль. Точку в игре поставил гол защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша в дополнительное ко второму тайму время.

В другом матче группы G «Боруссия» Дортмунд обыграла «Копенгаген».

Все новости
«Бенфика» обыграла «Маккаби» из Хайфы
Вчера, 23:54
Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Ювентусом»
Вчера, 23:52
«Шахтёр» в гостях разгромил «Лейпциг»
Вчера, 23:51
Гол Азара помог «Реалу» разгромить «Селтик»
Вчера, 23:51
«Челси» в гостях проиграл «Динамо» Загребу
Вчера, 21:42
Неожиданные лидеры и высокая плотность в таблице. Обзор тура РПЛ и топ-5
Вчера, 00:34
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:00
Продолжайте в том же духе!
ATG
ATG
сегодня в 01:49
Та Севилья сейчас дно
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 00:49
Холланд и Мбаппе будут делить первое место в списке бомбардиров.’
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:20
Легко...
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:57
Холланд машина
Когда он переходил в Манчестер Сити, я как и многие в нем сомневался
Но теперь признаю, что на наших глазах растет лучший нападающий современности
allemz
allemz
вчера в 23:55, ред.
Холанд машина, ничего нового я не сказал.
Ситизенов с победой!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:54
Отличное начало. Викинг просто убийца!
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 23:54
Лопотеги уволен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 