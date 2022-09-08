Угаров высказался о переходе Куарежмы в «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» оценил переход бразильского вратаря в стан «сине-бело-голубых».

Купили же бразильца. Думаете, еще надо купить кого-то? Я считаю, что вообще не надо было приобретать. Пока «Зенит» не участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы, достаточно Кержакова и Одоевского. Может, бразильский вратарь шел по контракту в придачу к кому-то. Кержаков в хорошей форме, вызван в сборную. Одоевский делает какие-то ошибки, но он только начинает играть.