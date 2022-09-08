Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Угаров высказался о переходе Куарежмы в «Зенит»

вчера, 21:43

Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров оценил переход бразильского вратаря Ивана Куарежмы в стан «сине-бело-голубых».

Купили же бразильца. Думаете, еще надо купить кого-то? Я считаю, что вообще не надо было приобретать. Пока «Зенит» не участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы, достаточно Кержакова и Одоевского. Может, бразильский вратарь шел по контракту в придачу к кому-то. Кержаков в хорошей форме, вызван в сборную. Одоевский делает какие-то ошибки, но он только начинает играть.

Куарежма играет за «Зенит» на правах аренды.

Все новости
Йоканович: «Верим, что Нгамалё станет важной частью команды»
Вчера, 22:00
Кечинов: «Я немного удивлён, что „Спартак“ подписал Мевлю»
Вчера, 21:29
Агент Новиков: «Мевля сразу был готов ехать в Россию»
Вчера, 20:59
«Очень странный трансфер, я удивлён». Баженов — о переходе Мевли
Вчера, 20:53
Нигматуллин не думает, что Тедеско стоит возвращаться в Россию
Вчера, 20:10
Мостовой прокомментировал переход Мевли в «Спартак»
Вчера, 20:04
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:17
протон
протон
вчера в 21:52
Малкома тоже считал провалом
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:50
будет суп бразильцам варить
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:48, ред.
В РПЛ едут играть по двум причинам: отсутствие перспектив выступления в Европе или на родине и деньжат заработать, зная владельца команды.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:44
Дело говорит!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 