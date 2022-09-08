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Кечинов: «Я немного удивлён, что „Спартак“ подписал Мевлю»

вчера, 21:29

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе защитника Михи Мевли в стан «красно-белых».

Я немного удивлён, что «Спартак» подписал Мевлю. О нём давно не было слышно. Даже не знаю, какая у него последняя команда. В «Зените» он мало играл, но я помню его по «Ростову». Тогда при Бердыеве Мевля выглядел очень неплохо, они удачно играли в еврокубках. Но когда это было… Не знаю, поможет ли Мевля «Спартаку».

Если его подписали, то всё-таки за ним следили. Будем надеяться, что он в хорошем состоянии. Можно сказать, что «Спартак» сейчас ищет футболистов с опытом в РПЛ. Хотя есть опытный Джикия, который контактирует со всеми молодыми футболистами, направляет их, чему-то учит. Наверное, посчитали, что опытных игроков мало, и решили подписать ещё одного центрального защитника. Хочется верить, что это качественное усиление, а не просто так подписали, наобум, что агент посоветовал и его купили. Надеюсь, в «Спартаке» за Мевлей следили.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:39
Раз взяли, значит думают, что будет полезен. Посмотрим
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Многие удивлены !)
протон
протон
вчера в 21:31
За Николсоном тоже следили?
протон
протон
вчера в 21:31
А как за ним следить, он в этом сезоне вообще на поле не появлялся ни разу...
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