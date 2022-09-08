Кечинов: «Я немного удивлён, что „Спартак“ подписал Мевлю»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе защитника в стан «красно-белых».

Я немного удивлён, что «Спартак» подписал Мевлю. О нём давно не было слышно. Даже не знаю, какая у него последняя команда. В «Зените» он мало играл, но я помню его по «Ростову». Тогда при Бердыеве Мевля выглядел очень неплохо, они удачно играли в еврокубках. Но когда это было… Не знаю, поможет ли Мевля «Спартаку».