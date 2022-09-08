Агент Новиков: «Мевля сразу был готов ехать в Россию»

Евгений Новиков, агент словенского защитника Михи Мевли, поделился деталями перехода своего клиента в московский «Спартак».
Абаскаль и Мевля общались перед трансфером. Тренер – очень открытый и позитивный человек. Они оба знают много языков.
Ради «Спартака» мы даже не рассматривали варианты какого-то длинного соглашения. Мы легко согласились на год. Миха готов остаться и на более долгий срок. Политика его не касается. Он сразу был готов ехать в Россию. И Мевля, и тот же Норманн хотят играть в футбол. Для них первичны спортивные проекты.
А что делает Спартак? Имея Маслова и Литвинова ( если не тянут - аренды, продажи, чего держать) подписывают Чернова. Зачем? Для основы? окей. Но затем подписали Рыбуся, со словами - он универсал, может закрыть 2 позиции. И в центре и на фланге...окей... Зачем тогда Мевлю берут?
И самое неадекватное, что берёт игроков одного уровня. Мевля не сильнее Чернова. Литвинов конечно теряется порой, но на него ставку делать можно, парень то толковый. Как и Маслов. Если их не наигрывать, то как же они вырастут?? Если же большие задачи ставит клуб, то зачем пенсионеры Рыбусы и Мевли?
Зенит Клаудиньо привёзит, эти Мевлю. Жаль ещё Гаджимурадова не привезли.
А что делает Спартак? Имея Маслова и Литвинова ( если не тянут - аренды, продажи, чего держать) подписывают Чернова. Зачем? Для основы? окей. Но затем подписали Рыбуся, со словами - он универсал, может закрыть 2 позиции. И в центре и на фланге...окей... Зачем тогда Мевлю берут?
И самое неадекватное, что берёт игроков одного уровня. Мевля не сильнее Чернова. Литвинов конечно теряется порой, но на него ставку делать можно, парень то толковый. Как и Маслов. Если их не наигрывать, то как же они вырастут?? Если же большие задачи ставит клуб, то зачем пенсионеры Рыбусы и Мевли?
Зенит Клаудиньо привёзит, эти Мевлю. Жаль ещё Гаджимурадова не привезли.