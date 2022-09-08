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Агент Новиков: «Мевля сразу был готов ехать в Россию»

вчера, 20:59

Евгений Новиков, агент словенского защитника Михи Мевли, поделился деталями перехода своего клиента в московский «Спартак».

Абаскаль и Мевля общались перед трансфером. Тренер – очень открытый и позитивный человек. Они оба знают много языков.

Ради «Спартака» мы даже не рассматривали варианты какого-то длинного соглашения. Мы легко согласились на год. Миха готов остаться и на более долгий срок. Политика его не касается. Он сразу был готов ехать в Россию. И Мевля, и тот же Норманн хотят играть в футбол. Для них первичны спортивные проекты.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:41
Рыбусь это норм!Здесь и сейчас! С таким бюджетом как у зенита можно покупать! А эти кто пришел сейчас в Спартак не факт что будут вкладываться! А петь оды зениту не трудно!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:14
видимо в России больше платят...
Futurista
Futurista
вчера в 21:13
v6sqdvugev9c
v6sqdvugev9c
вчера в 21:11
еще один захотел вернуться...
протон
протон
вчера в 21:01
Почему Спартак так пролетает Зениту? Потому что Зенит берёт игроков в основу. Ловрен, Ракицкий, Родригао и тд.
А что делает Спартак? Имея Маслова и Литвинова ( если не тянут - аренды, продажи, чего держать) подписывают Чернова. Зачем? Для основы? окей. Но затем подписали Рыбуся, со словами - он универсал, может закрыть 2 позиции. И в центре и на фланге...окей... Зачем тогда Мевлю берут?
И самое неадекватное, что берёт игроков одного уровня. Мевля не сильнее Чернова. Литвинов конечно теряется порой, но на него ставку делать можно, парень то толковый. Как и Маслов. Если их не наигрывать, то как же они вырастут?? Если же большие задачи ставит клуб, то зачем пенсионеры Рыбусы и Мевли?
Зенит Клаудиньо привёзит, эти Мевлю. Жаль ещё Гаджимурадова не привезли.
Гость
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