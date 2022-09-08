Агент Новиков: «Мевля сразу был готов ехать в Россию»

Евгений Новиков, агент словенского защитника , поделился деталями перехода своего клиента в московский «Спартак».

Абаскаль и Мевля общались перед трансфером. Тренер – очень открытый и позитивный человек. Они оба знают много языков.

Ради «Спартака» мы даже не рассматривали варианты какого-то длинного соглашения. Мы легко согласились на год. Миха готов остаться и на более долгий срок. Политика его не касается. Он сразу был готов ехать в Россию. И Мевля, и тот же Норманн хотят играть в футбол. Для них первичны спортивные проекты.