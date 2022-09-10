Тедеско выжили из «Лейпцига». Дело не только в разгроме от «Шахтёра»

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вчера, 11:16

Доменико невзлюбил взбалмошный директор.

Тедеско был обречен из-за немецкого кумовства

Для понимания ситуации важно познакомиться с Оливером Минцлаффом, исполнительным директором «Лейпцига». В молодости немец был плохим бегуном на длинные дистанции. Дальше стал маркетологом, работал в «Puma». Позже консультировал по вопросам рекламы всех подряд, от певиц и спортсменов до Рангника. Так началась связь с «Ред Булл». Корпорацией, которая глубоко запустила щупальца в международный футбол. Минцлафф ведет себя, как маркетолог. Пытается казаться крутым, и это не всегда помогает «Лейпцигу».

Когда матерится Хенесс, то это органично. Когда матерится Минцлафф, то это как ругательство от учителя физики прямо на уроке. Зато у Оливера связи, в «Ред Булл» работал под руководством Жерара Улье. Бывший тренер «Ливерпуля», который умер два года назад после операции на сердце, ввел Митцлаффа в курс дел. Но Оливер остался человеком из рекламы, хотя опекает всю футбольную ветвь корпорации. Явно не справляется с созданием конкурента для «Баварии» в Лейпциге, поэтому скоро у «быков» снова появится спортивный директор.

Зовут его Макс Эберль. Два десятилетия трудился в «Боруссии» М. И бывший тренер «жеребцов» Марко Розе. Кумовство и в Германии кумовство. Розе выбрали, чтобы задобрить фанатов. Марко родом из Лейпцига, играл в местных клубах. После отставки из Дортмунда тренер жил на малой родине. Тедеско подставили, изначально Минцлафф видел в нем «смертника». Получится – припишем заслуги себе, провалится — сольем. «Лейпциг» завалился на 11-е место, наставники боялись связываться, а Тедеско рискнул и побеждал.

Но Минцлафф грезит большими успехами, которые обещал инвесторам. Когда Доменико заявил весной, что сезон, в котором из середины таблицы поднялись в тройку, вышли в финал Кубка Германии и в полуфинал ЛЕ , можно назвать успешным даже без трофеев и окончательной путевки в Лигу чемпионов, то директор «Лейпцига» затаил на Тедеско злобу. Даже после увольнения видна рука маркетолога. Доменико пытаются выставить «кризисным менеджером», который только и умеет, что реанимировать, а дальше проигрывает.

Уступал в «Шальке» и «Лейпциге», но не забываем, что объединяет два клуба – ужасный менеджмент. После ухода Рангника его наследнички развалили структуру управления. Тедеско не выиграл Лигу Европы, но выиграл кубок Германии и попал в Лигу чемпионов. Поражение от «Шахтёра» стало сенсацией – Мудрик и Швед разорвали оборону немцев, хотя никто не верил в украинскую команду без бразильцев. Вот только Тедеско приговорили к отставке не только из-за результатов. Минцлафф просто ждал удобного момента.

У Доменико часто странные отношения с начальством

Тедеско нравился Салиховой, поэтому зануды из совета директоров «Спартака» не уволили тренера посреди сезона, как хотели. «Красно-белые» завоевали второе место, а без Доменико играли в РПЛ намного хуже. Тот успех, в свою очередь, подарил осеннюю сказку в Лиге Европы. На днях «Наполи» уничтожил «Ливерпуль», а год назад проиграл дома «Спартаку» 2:3.

Спаллетти мог обыгрывать как раз Доменико, но жена не хотела переезжать в Россию. Когда молодой мужчина месяцами не видит супругу и дочь, то его выбор очевиден – вернулся работать в Германию. Многие недооценивают, насколько личная жизнь влияет на футболистов и тренеров, хотя это очевидный решающий фактор. Но важно внимательно анализировать разные случаи.

Например, новые владельцы «Челси» развернули черную PR -кампанию, чтобы объяснить разъяренным фанатам клуба, почему уволили Тухеля. Обещали не быть, как Абрамович, а разбросали деньги по трансферному полю, но убрали автора решений. Дошло до того, что Тухеля обвиняют в халатности из-за романа с Натали Макс. И это чушь, причем ядреная.

Томас развелся после тринадцати лет брака. Но летом лишь пару дней отдыхал на частной вилле на Сардинии с новой девушкой. И это не модель возраста, который одобряет Леонардо Ди Каприо, а взрослая женщина с двумя детьми. Тухель проигрывал не из-за загулов до утра. А вот из-за отсутствия супруги рядом Газизов пытался выгнать Тедеско из «Спартака».

Салихова рассказала, что тренеру внутри клуба приписывали нетрадиционную ориентацию и наркотическую зависимость. А Тедеско просто жил в отеле, работал и скучал по семье. Но в «Спартаке» придумали целую кипу версий, почему у немца под боком нет жены, настраивали совет директоров против наставника. Звучит дико, но так бывает, если боссы странные.

Боэли пытается объяснить отставку Тухеля тем, что мужик после развода закрутил рома не с «Челси», а с бразильянкой. А Тедеско едва не выгнали после сказок об ориентации. В Лейпциге тоже абсурд – Доменико выгнали, поскольку Розе готов включиться в работу. Марко будет слушать нового спортивного директора, а не перечить, как умеет итальянский немец.

Потерянные сезоны – норма для ненавистного «Лейпцига»

Минцлафф полез после поражения в раздевалку говорить с командой, о чем Тедеско даже не знал. Четкая характеристика начальника. Фанаты «Лейпцига» винят в бедах клуба Минцлаффа. Почему «быки» проигрывают? Потому что Нкунку и компания не забивают столько, как могут, а Лаймер и Кампль в ужасной форме. Когда у агрессивной команды дыра в центре поля – ей конец.

Но что случилось с Лаймером? Три футболиста «Лейпцига» — Нкунку, Гвардиол и Лаймер, получали предложения о переходе в другие клубы. Минцлафф зарубил все сделки, хотя «Челси» предлагал за Гвардиола дикие деньги, а Лаймера звали в МЮ или «Баварию», играть рядом с великим Киммихом. Конечно же, сработала психология. «Лейпциг» сейчас как антипод «Боруссии» Д.

Это клубы не могут удерживать талантов долго, но в Лейпциге нет верного лидера, как Ройс, и народ высокомернее. Минцлафф погнал спортивного директора, поставил на тренера Марша, которого не поддерживал. Теперь слил Тедеско, ведь его новый протеже выбрал знакомого. Одним конкурентом для «Баварии» меньше. Розе уже показал себя в Дортмунде, это не новый Клопп.

Тедеско ошибался, но аккуратно работал с идеями Нагельсманна и Марша. Доменико выиграл первый трофей в истории «Лейпцига» — Кубок Германии, а дальше не получил поддержку от селекции. Теперь спортивным директором зовут человека, который выгорел в Менхегладбахе. Макс Эберль сам объяснял, что занялся психическим здоровьем, устал от футбола.

«Лейпциг» гробят, клубом управляет случайный человек. Тедеско чувствовал подвох, отказался продлевать контракт, понимал, что его сделают крайним при малейшей турбулентности. Желаем ему найти команду, где боссы мудрее, чем в «Шальке», «Спартаке» и «Лейпциге». У Доменико коллекция из эксцентричных, непоследовательных и токсичных работодателей.

А «Лейпциг» воспрянет, когда вы прочитаете, что Минцлафф отправлен в отставку. Пока же этот клуб как транзитная станция. Каждый сильный игрок словно делает одолжение, играя за «быков». Все просят агентов искать выходы на грандов. В такой атмосфере ни один тренер долго не выдержит. У «Лейпцига» шестой наставник за пять лет, так что дело точно не в Тедеско.