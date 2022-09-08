Поттер поведёт «Челси» в Гриффиндор. Заманили тренера, которого все любят

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вчера, 22:23

Англичане видели в Грэме наставника для сборной.

Жаль «Брайтон», а проблема «Челси» не в тренере

За транфер тренера Поттера заплатили почти 16 млн фунтов. Боэли оперативно нашел главного тренера, хотя отставка предыдущего стала неожиданностью для самого немца. Томас не считал, что поражение от «Динамо» Загреб настолько важно. Оно не было первопричиной. Боэли опирался при решениях на мнение Бехдада Эгбали – инвестора «Челси», человека из Лос-Анджелеса, который в группе, купившей клуб, считается редким знатоком футбола.

Но смотреть матчи Лиги чемпионов и управлять большим клубом – разные вещи. Новые боссы хотели, чтобы Тухель стал их другом, добавили в личный чат, просили держать в курсе событий. Томас закрылся, просил не убирать Чеха, раз Грановская уходит. И его не услышали. Пытались заманить спортивного директора, но после общения с дуэтом владельцев свободные специалисты отказались. В том числе, соавтор «Ливерпуля». К слову, не игнорируйте уход Эдвардса, когда говорите о проблемах Клоппа.

Для «Челси» хорошо, что Поттер понял, куда идет. Кроме тренерского штаба, забирает из «Брайтона» специалиста по найму персонала. «Чайки» вряд ли будут такими же успешными без Грэма, который подстраивался под соперников, тасовал тактические схемы, радовал мастодонтов, вроде Гвардиолы. Хосеп похвалил Поттера и заявил, что игру «чаек» всегда интересно анализировать. Большой комплимент от тактического гика. Желаем «Брайтону» не промахнуться с новым главным тренером.

А Поттеру пророчим испытание. Дело не только в работе со звездами, нужны тактические правки. Показательно, что Тухель крутился вокруг решений, но сбился на самый банальный метод развития команды – вместо продуманной тактики требовал трансферы. Получил не всех, кого просил, ушел первым.

Тухель жаловался на медлительность и «сытость»

Экономисты шутят, что мир без бедных невозможен. Откуда взять мотивацию, если все сытые? Тухель стимулы в новом сезоне не отыскал. С этим пунктом, подтвержденным словами немца, угадали накануне. «Челси» не продумал, как развиваться с медалью Лиги чемпионов в кармане. Следующим шагом по логике должна быть борьба за «золото» в АПЛ , но не получилось. Качество игры не такое, как у «Манчестер Сити».

Что должно насторожить фанатов «Челси»? У Тухеля в первых пятидесяти матчах в клубе и в последних пятидесяти – отработал ровно сто игр, практически идентичные показатели. Выводил из анабиоза последних недель с Лэмпардом в том же темпе, как завершил работу с Томасом. Откуда взял – туда положил, проект точно незавершен. Но разница в исходных данных вчера усугубилась. В отличие от тен Хага или Артеты, которые набирали состав под себя, у Поттера багаж Тухеля.

С другой стороны, Грэм не привык перебирать кадрами. Кулибали, Фофана, Стерлинг и Обамеянг – звезды. И Кукурелью наставник прекрасно знает, именно у него испанец заиграл. У «Челси» хватает людей для «3-4-3». Канте ждут в середине сентября, Ковачич вернулся пару недель назад, набирает форму. Тухель оставил «Челси» без чувства голода, так важного для легкости мышления и заостренного желания побеждать.

У Поттера много интересных тактических заданий

Форма Менди завела Кепу в основу. Грэму нужно выбрать первого номера. Многое зависит от предпочтений по игре голкипера ногами. Также не работала атакующая фаза. Не может один Стерлинг на себе все тянуть. Поттеру пора правильно расположить Маунта, Хаверца, Обамеянга и Стерлинга. Непростая задача, если не играть в два центральных защитника. Джеймс в центре – плохая опция, но и Лофтус-Чик временно бегал справа.

«Брайтон» Поттера подстраивался под соперников, «Челси» тоже так умеет. Тухель не требовал играть строго первым номером, копировать стиль двух главных фаворитов сезона. Размен ударами им подходил, матч против «Тоттенхэма» получился веселым. А из-за грустного события — смерти королевы Елизаветы II, могут перенести тур АПЛ . Тогда Поттер получил пару дополнительных дней с командой, важное для него совпадение.

Нужно общаться с игроками, объяснить прессинг. Тухель не донес идеи, зависимость от Ковачича и Канте без них стала очевидной. Когда два хавбека на пике формы, а Жоржиньо в лучшем расположении духа, то результаты другие. Дело не в самой реализации, а скорее в создании откровенного малого количества качественных шансов. В АПЛ «Челси» соседствует с МЮ по xG, занимает десятое место в АПЛ , сильно уступая тому же «Брайтону».

Вернер и Лукаку у Тухеля не заиграли. Атака держалась на пасах Маунта, а Мэйсон на старте нового сезона в плохой форме. Будь Боэли и Эгбали опытнее в футболе, могли оставить Томаса, дать именно ему время все исправить. Но не исключено, что американца рассчитывают, что с англичанином Поттером поладить будет проще. У «Челси» исторически подход к тренерам резкий. Раздают огромные компенсации, двигаются дальше.

«Челси» привык к частой смене главных тренеров

Опыт переосмысления игры по ходу сезона у клуба большой. Конте взял середняка в таблице, а сделал чемпионом. За много лет до этого Ди Маттео пришел после Виллаш-Боаша – выиграл Лигу чемпионов. Успех Тухеля – новый пример. Лэмпарда уволили, поскольку не нравится прессинг, результаты и общее впечатление от футбола. И получили сенсационного победителя Лиги чемпионов. Прошлой весной в плей-офф турнира «Челси» тоже играл неплохо.

В установках клуба переключаться между режимами. Поттер – новый вектор. Грэму нужно напомнить «Челси» о достоинствах факультета Хогвартса с талисманом львом. Гриффиндор для храбрых, честных и благородных. Канте, Аспиликуэта, Силва, Кулибали, Маунт, Джеймс и Кукурелья могут соответствовать описанию, если тактическая гибкость Поттера подойдет команде лучше, чем перепады холерика Тухеля. Томас – крутой тренер, но не подарок в работе.

Немец жестко взялся за команду, публично заявлял о слабом составе, невыполнении установки. Футболисты не любят такую риторику, им нужна закрытая аргументация решений и четкие задачи. Странно, что Тухелю выделили огромные деньги, а затем уволили в начале сентября. Но это «Челси», где редко ценят даже великих тренеров, не говоря об успешных. Абрамович ушел, а дело его живет.