«Ахмат» уволил Талалаева

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сегодня, 16:00

Главный тренер «Ахмата» покинул пост.

По решению руководства футбольного клуба «Ахмат» был уволен с должности главного тренера – Андрей Талалаев.

«Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев», – написал «Ахмат.