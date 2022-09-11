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«Ахмат» уволил Талалаева

сегодня, 16:00

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев покинул пост.
По решению руководства футбольного клуба «Ахмат» был уволен с должности главного тренера – Андрей Талалаев.
«Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев», – написал «Ахмат.

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Сп62
Сп62
сегодня в 16:39
Всем нужны очки, остальное второстепенно. В Грозном была тренерская команда. Что будет, неизвестно.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 16:37
Насчёт Ахмата вспоминается фраза из легендарного "Залечь на дно в Брюгге"

77м ты не был, но и до вершин не добрался. Как "Тоттенхэм"
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:23, ред.
На мой взгляд необдуманное решение руководства клуба (вернее его одного руководителя).

Обыграть Локомотив в меньшинстве мелочь. А оступиться с пари НН всё, катастрофа.

Если смотреть правде в глаза, то состав весьма средний, рассчитывать на что-то выше 8 места очень сложно, дык они бы и с Талалаем и заняли бы место 8-10 как раз то место, которое и позволяет текущий состав. Ну посмотрим, кого назначат, выбор не так уж и велик, учитывая, что иностранец едва ли вообще поедет.

Ну а так что, глядя на последние потуги и тренерскую чехарду в Химках, Спартаке, броуновское движение Шалимова-Гончаренко, подумалось что клубам нужны не просто тренеры спортсмены, а тренеры авторитеты, которые могут решить и всякие околофутбольные вопросы, проблемы с судейством, вроде Бердыева, а мячик гонять от ворот до ворот маловато.
9xex3prtprv4
9xex3prtprv4
сегодня в 16:16
круговорот в российском футболе продолжается...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:13
Талалаев был хорошим игроком и комментатором... Тренер, пока, из него не очень хорошо получается
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:12, ред.
А по теме удачи Талалаеву в карьере и Спасибо за матчи проведенные в Ахмате.Два года и два месяца отработал.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:11
Они и так победили бы,но здесь я поставлю многоточие..........
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:09
Сегодня и в Локо снимут тренера,однозначно,так что какие то рокировочки будут,там и Юран ждет кого то🤣
memphis
memphis
сегодня в 16:06
Вот и карма. А все потому что не извинился)
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:03
Немного неожиданно, но вполне логично после вчерашнего матча
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:02
Очень жаль, симпатичная команда была, им бы три пенальти в последнем матче и тоже бы победили
Гость
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