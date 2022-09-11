«Ахмат» уволил Талалаева

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев покинул пост.
По решению руководства футбольного клуба «Ахмат» был уволен с должности главного тренера – Андрей Талалаев.
«Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев», – написал «Ахмат.
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Обыграть Локомотив в меньшинстве мелочь. А оступиться с пари НН всё, катастрофа.
Если смотреть правде в глаза, то состав весьма средний, рассчитывать на что-то выше 8 места очень сложно, дык они бы и с Талалаем и заняли бы место 8-10 как раз то место, которое и позволяет текущий состав. Ну посмотрим, кого назначат, выбор не так уж и велик, учитывая, что иностранец едва ли вообще поедет.
Ну а так что, глядя на последние потуги и тренерскую чехарду в Химках, Спартаке, броуновское движение Шалимова-Гончаренко, подумалось что клубам нужны не просто тренеры спортсмены, а тренеры авторитеты, которые могут решить и всякие околофутбольные вопросы, проблемы с судейством, вроде Бердыева, а мячик гонять от ворот до ворот маловато.
Обыграть Локомотив в меньшинстве мелочь. А оступиться с пари НН всё, катастрофа.
Если смотреть правде в глаза, то состав весьма средний, рассчитывать на что-то выше 8 места очень сложно, дык они бы и с Талалаем и заняли бы место 8-10 как раз то место, которое и позволяет текущий состав. Ну посмотрим, кого назначат, выбор не так уж и велик, учитывая, что иностранец едва ли вообще поедет.
Ну а так что, глядя на последние потуги и тренерскую чехарду в Химках, Спартаке, броуновское движение Шалимова-Гончаренко, подумалось что клубам нужны не просто тренеры спортсмены, а тренеры авторитеты, которые могут решить и всякие околофутбольные вопросы, проблемы с судейством, вроде Бердыева, а мячик гонять от ворот до ворот маловато.