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«Челси» объявил о назначении Поттера

вчера, 18:18

Грэм Поттер стал новым главным тренером «Челси». Лондонскому клубу пришлось заплатить бывшему клубу Поттера «Брайтону» 18 миллионов евро в качестве отступных.

В Лондоне Поттер заменит уволенного после поражения от загребского «Динамо» Томаса Тухеля.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ди Матео изначально был времянщиком, а Тухель вроде даже контракт недавно продлил.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:07
Посмотрим, что из этого выйдет. Пока авантюра нового владельца клуба вызывает сомнения только
Муслим90
Муслим90
вчера в 22:19
Интересно будет на него посмотреть в сильном клубе. Его Брайтон многим нервы потрепал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
))) Посмотрим о чём ты тут напишешь, когда его вышвырнут через пару тройку месяцев. Вот там и вернёмся к твоим дифирамбам в адрес англичанина, которого поставил рулить несведущий в футболе самовлюблённый пиндос.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 21:05
И все-таки
sir_Alex
sir_Alex ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:00
С Ди Маттео в 2012 было так же.
salleeh
salleeh
вчера в 20:53
Нормально так, выгнать тренера, который годом ранее, выиграл ЛЧ…?
smitt
smitt
вчера в 20:43
Грэмми, привет, как дела приятель?
Надеюсь ты там еще не спятил,
Большой привет тебе от всей нашей братии,
С этих глухих болот.

Нас окружают сплошные шейхи
Вот бы пришел к нам в ворота Шмейхель,
Но даже он убежал из Англии
В Ниццу ловить мячи

Грэмми скорей приступай ты нужен,
А то этот челси скоро будет разрушен
Томас был нужен, Роналду не нужен,
Но кто же, блин, спросит нас.

По воле Бейли и согласно плану,
Скоро нас всех поведут на плаху
Ты подними волшебную палку,
Чтоб не сойти в чЕмпионшип.

А вообще все это не очень нормально,
Жизнь как качели, то вира то майна,
Рома с Мариной плюс Томас нормально,
А что нам предложишь ты?

Не забывай и почувствуй волшебник,
То как на шею давит ошейник,
Не забывай нас, тренера сменщик
Америкосам отдав игру.
Romeo 777
Romeo 777 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:31
Роберто Ди Маттео был уволен из Челси спустя 5 месяцев после победы в ЛЧ.
salleeh
salleeh
вчера в 20:22
Нормально так, уволить тренера, который год назад выиграл ЛЧ? Желаю Челси чтобы не вышел в плей-офф…
протон
протон
вчера в 20:13
Удачи, мистер Поттер
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:57
Посмотрим. Для Брайтона он был хорош, но это не значит, что будет хорош на топ-уровне.
minai
minai
вчера в 19:53
Гермиона Грейнджер - начальник клуба. Похоже в Челси призвали на помощь нечистую силу.
Таганский
Таганский
вчера в 19:47
Ну что ж, добро пожаловать, волшебник!!
Подождем - увидим.. Удачи!!
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
Брайтон сейчас впечатляет.
112910415
112910415
вчера в 19:20
интересная затея ...
как говорится, на три результата !
Comentarios
Comentarios
вчера в 19:18
Экспекто Патронум
MRHM-1988
MRHM-1988
вчера в 19:14
Гарри Поттера ? )))
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 19:12
ну Гарри Поттер 20 лет спустя, возвращение домой- это чего фанаты ждали очень долго, только теперь это все начинается в Челси!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:06
Жаль Брайтон, очень крепкую команду он собрал
Elliada
Elliada
вчера в 19:01
Какие цели ставятся перед этим тренером? Стоит упомянуть, что английские тренера не выигрывали АПЛ и ЛЧ
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:59
Это брат гарри?
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 18:55
тренер, который смог....
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 18:49
Удачи и успехов в Челси, кроме матчей с Ливерпулем. Наверное самый сильный из действующих английских коучей.
Будет интересно как он будет играть с конкурентами из Биг-4. Возможно он придаст Челси своеобразный стиль игры.
Сейчас Биг-4 меняется не так как было в середине 2000-х, где попадали стабильно одни и те же команды в 4-ку сильнейших. Сейчас команды меняются между Тоттенхэмом и МЮ, а Челси должен быть в Биг-4 и Поттер должен придать им класс и стабильность, чтобы образовать Биг-4.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:36
Прощайте пенсы, до весны
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:35
Как то так....
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 18:34
Какой ещё Гарри Поттер?)))
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:31
Теперь он должен стать Гарри..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:25
Контракт рассчитан до конца года?)
Mekail
Mekail
вчера в 18:23
С чем его и поздравляю
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