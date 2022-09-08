«Челси» объявил о назначении Поттера

Грэм Поттер стал новым главным тренером «Челси». Лондонскому клубу пришлось заплатить бывшему клубу Поттера «Брайтону» 18 миллионов евро в качестве отступных.
В Лондоне Поттер заменит уволенного после поражения от загребского «Динамо» Томаса Тухеля.
Будет интересно как он будет играть с конкурентами из Биг-4. Возможно он придаст Челси своеобразный стиль игры.
Сейчас Биг-4 меняется не так как было в середине 2000-х, где попадали стабильно одни и те же команды в 4-ку сильнейших. Сейчас команды меняются между Тоттенхэмом и МЮ, а Челси должен быть в Биг-4 и Поттер должен придать им класс и стабильность, чтобы образовать Биг-4.
Будет интересно как он будет играть с конкурентами из Биг-4. Возможно он придаст Челси своеобразный стиль игры.
Сейчас Биг-4 меняется не так как было в середине 2000-х, где попадали стабильно одни и те же команды в 4-ку сильнейших. Сейчас команды меняются между Тоттенхэмом и МЮ, а Челси должен быть в Биг-4 и Поттер должен придать им класс и стабильность, чтобы образовать Биг-4.