«Челси» объявил о назначении Поттера

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вчера, 18:18

стал новым главным тренером «Челси». Лондонскому клубу пришлось заплатить бывшему клубу Поттера «Брайтону» 18 миллионов евро в качестве отступных.

В Лондоне Поттер заменит уволенного после поражения от загребского «Динамо» Томаса Тухеля.