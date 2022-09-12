Кухарчук: «Баня — это правильное восстановление»

Полузащитник «Химок» рассказал о командном походе в баню.

Ходили всей командой. Потрясающе попарились. Это одна из составляющих процедур восстановления для футболиста — бассейн и баня. Не знаю, почему такой стереотип у людей, что когда они слышат про баню, сразу появляются нехорошие мысли о том, как проводить время там. Но это не так: баня — правильное восстановление.