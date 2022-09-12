Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кухарчук: «Баня — это правильное восстановление»

сегодня, 10:58

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о командном походе в баню.

Ходили всей командой. Потрясающе попарились. Это одна из составляющих процедур восстановления для футболиста — бассейн и баня. Не знаю, почему такой стереотип у людей, что когда они слышат про баню, сразу появляются нехорошие мысли о том, как проводить время там. Но это не так: баня — правильное восстановление.

Все новости
ОфициальноВинисиус Жуниор стал гражданином Испании
05 сентября
Френки де Йонг и Депай прилетели в Лондон
29 августа
Макрон хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между Францией и Алжиром
27 августа
Ниже ростом только… Новый защитник МЮ в хорошей компании
27 августаСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
СлухиРоналду купит гольф-клуб, чтобы его снести
25 августа
Болельщик «Спартака» подарил Промесу его портрет из бисера
23 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 11:33
Глушаков стал учить игроков бане вместо футбола
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:12
Баня с девками – ещё лучше 😉
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:08
В жизни есть обязательно диво,
так давно на Руси повелось,
надо жить полноценно,красиво-
Баня,водка,гармонь и лосось.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:06
не припомню такого, чтобы бы за день набирали 110 очков или более.
8ufr2svq7zut
8ufr2svq7zut
сегодня в 11:04
каждый думает от степени испорченности....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:02
Им хорошо, у них есть знатный банщик.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 