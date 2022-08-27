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Макрон хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между Францией и Алжиром

сегодня, 12:12

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею провести во время своего визита в Алжир товарищеский матч национальной команды против сборной североафриканской страны.

Макрон полагает, что этот матч мог бы стать жестом доброй воли и дружбы между государствами. В прошлом месяце Алжир отметил 60-ю годовщину независимости.

В последний раз эти команды играли между собой в 2001 году во Франции. Европейская сборная выигрывала тот товарищеский матч со счетом 4:1, однако алжирские фанаты неоднократно выбегали на поле, что не позволило продолжить ту встречу.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 14:46
Макрон извивается как уж на сковородке. Раньше он говорил, что только Франция помогла Алжиру обрести человеческий образ и принесла черты цивилизации в дикие племена. А теперь, когда Франции остро понадобился газ, он переобулся на лету.
qtat8m3vq8tx
qtat8m3vq8tx
сегодня в 14:18
То есть североафриканцы против североафриканцев... Французы скоро меньшинством в своей стране будут
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 14:04
Зидан рассудит... Со слезами на глазах...
ОПС
ОПС
сегодня в 13:10
Наверное это не такая уж проблема в организации такого матча.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:54
А в нынешней сборной Франции не так и много алжирцев - Бензема и Фекир. Плюс Мбаппе имеет алжирские корни по матери.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:45
Мбаппе согласовал хоть такую идею?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:40, ред.
Странно что эта бомбическая мысль первому не клюнула в голову британскому премьер министру. Думаю идея матча "доброй воли", скажем, между Англией и Египтом, из уст Борьки Джонсона, звучала бы не менее помпезно.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:32
А давайте все алжирцы из сборной франции(все темнокожие) будут играть за алжир?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:16
Ну если учесть сколько алжирцев играли за сборную Франции, а некоторые, а еще скорей некоторый стал символом главного триумфа сборной Франции, то этот матч выглядит уместным.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:16
То есть,друг с другом,там и так половина алжирцев,во Франции уже!!!
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