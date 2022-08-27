Макрон хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между Францией и Алжиром

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сегодня, 12:12

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею провести во время своего визита в Алжир товарищеский матч национальной команды против сборной североафриканской страны.

Макрон полагает, что этот матч мог бы стать жестом доброй воли и дружбы между государствами. В прошлом месяце Алжир отметил 60-ю годовщину независимости.

В последний раз эти команды играли между собой в 2001 году во Франции. Европейская сборная выигрывала тот товарищеский матч со счетом 4:1, однако алжирские фанаты неоднократно выбегали на поле, что не позволило продолжить ту встречу.