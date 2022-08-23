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Болельщик «Спартака» подарил Промесу его портрет из бисера

вчера, 20:07

Поклонник «Спартака» Антон из Волгограда отправил форварду Квинси Промесу подарок в виде портрета из бисера. Работа выполнена из 120 тысяч бисеринок 30 разных оттенков.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:59
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:45
- Здравствуйте, а Антон выйдет?
- Нет. Он портрет Промеса бисером плетёт....6-й год.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:06
makkie
makkie
вчера в 21:14
Очень искусно и здорово смотрится! Думаю, Промес оценил творчество.

Вот что значит любовь болельщиков. Квинси приехал мало известным парнем в Спартак, а сейчас один из лучших легионеров клуба, а скоро может стать лучшим бомбардиром РПЛ среди иностранцев.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:09
Мне очень понравилось это произведение, красиво смотрится.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:02
Хоть подарок и приятен,
но намёк вполне понятен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:56
Подарок, намекающий на то, что Куинси не должен переживать из-за того, что не прошёл автобус милиции
drug01
drug01
вчера в 20:46
Подарок от души!
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: "... не бросайте бисера вашего перед свиньями ...".
adrianes
adrianes
вчера в 20:18
есть выражение такое "метать бисер перед cвиньями") не хотел никого обидеть,просто ассоциация)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
Очень оригинальный подарок...
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