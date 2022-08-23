Болельщик «Спартака» подарил Промесу его портрет из бисера

Поклонник «Спартака» Антон из Волгограда отправил форварду Квинси Промесу подарок в виде портрета из бисера. Работа выполнена из 120 тысяч бисеринок 30 разных оттенков.
Поклонник «Спартака» Антон из Волгограда отправил форварду Квинси Промесу подарок в виде портрета из бисера. Работа выполнена из 120 тысяч бисеринок 30 разных оттенков.
- Нет. Он портрет Промеса бисером плетёт....6-й год.
- Нет. Он портрет Промеса бисером плетёт....6-й год.
Вот что значит любовь болельщиков. Квинси приехал мало известным парнем в Спартак, а сейчас один из лучших легионеров клуба, а скоро может стать лучшим бомбардиром РПЛ среди иностранцев.
Вот что значит любовь болельщиков. Квинси приехал мало известным парнем в Спартак, а сейчас один из лучших легионеров клуба, а скоро может стать лучшим бомбардиром РПЛ среди иностранцев.
но намёк вполне понятен.
но намёк вполне понятен.