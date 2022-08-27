Ниже ростом только… Новый защитник МЮ в хорошей компании

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сегодня, 09:56

Невысокие и успешные – пример для Лисандро Мартинеса.

Изменение восприятия

Когда «Манчестер Юнайтед» подписал центрального защитника Лисандро Мартинеса из «Аякса», не все с энтузиазмом восприняли эту сделку. Более того, отношение было скорее скептическим. Но как часто бывает в таких случаях, всего один матч может стать поворотным в вопросе восприятия. В случае с Мартинесом таким матчем стал поединок против «Ливерпуля», в котором МЮ одержал первую победу при Эрике тен Хаге.

Одним из ключевых решений тренера в этой игре, что среди прочего обусловило успех, стало размещение Мартинеса в стартовом составе вместо Харри Магуайра. В паре с Рафаэлем Вараном Лисандро вернул уже забытое болельщиками «Юнайтед» ощущение уверенности в центре обороны. Это само по себе дорогого стоит. Но что же так смущало в Мартинесе многих болельщиков изначально?

Англичане были уверены, что Лисандро слишком невысок для игры в центре обороны в такой требовательной к физическим кондициям лиге. Мартинес ниже 176 сантиметров. Кажется, что это критически мало для роли центрального защитника. Но в футболе есть примеры, когда рост не мешает стать великим игроком обороны, а в какой-то мере и помогает.

Вопрос роста

В десять лет у Лионеля Месси диагностировали дефицит гормона роста. Но он вырос в одного из величайших футболистов всех времен, обладая ростом в 169 сантиметров. Впрочем, с игроками атаки все проще – им не обязательно все время проводить в верховой борьбе. Арсенал атаки более обширен и разнообразен, тогда как работу центрального защитника обычно определяет тот тип нагрузки, который предлагает атака противника. Если против тебя высокорослая атака, а соперник предпочитает верховые забросы, то ты вынужден будешь обороняться «на втором этаже». Рост тут более определяющий фактор.

На данный момент Мартинес, вероятно, является самым невысоким центральным защитником в Премьер-Лиге. Но, кстати, далеко не самый низкий среди всех игроков АПЛ . Тут первенство однозначно принадлежит вингеру «Ньюкасла» Райану Фрейзеру с его 160 сантиметрами. Насколько рост критичен для центральных защитников? Легендарный Карлес Пуйоль имел средний для испанского мужчины рост – 178 сантиметров. У Жюля Кунде и Сесара Аспиликуэты такой же рост, а Тиаго Силва, Натан Аке, Давид Алаба, Роналд Куман и Франц Беккенбауэр ненамного выше – 180 сантиметров. Гигантами их не назовешь. И все же давайте посмотрим на тех, кто наиболее запомнился футбольному миру, а при этом ростом не выше того же Лисандро Мартинеса.

Гари Медель – 171 сантиметр

«Питбуля» из сборной Чили запомнили все. Стоило один раз его увидеть на поле. В Англии Медель пылил за «Кардифф Сити», но самым его статусным клубом был «Интер» под руководством Роберто Манчини. Везде чилиец, которым в свое время интересовались «Зенит» и ЦСКА , проявлял невероятные бойцовские качества, заставлявшие забывать о крайне невысоком росте для игрока обороны.

Да, чаще всего Меделя использовали в опорной зоне – его агрессия и чтение игры позволяли разрушать построения соперника. Но он регулярно играл и в центре обороны – в самых успешных матчах сборной Чили, например. Интересно, что в той чилийской обороне он не был самым низким. Одним из его партнеров был Марсело Диас ростом 165 сантиметров, а над ними в тройке защитников «возвышался» далеко не гигант Франсиско Сильва ростом 178 см.

Иван Кордоба – 173 сантиметра

Умный и жесткий защитник умудрялся так скрывать нехватку роста на фоне большинства конкурентов, что как-то и не воспринимался в качестве невысокого. Он регулярно ходил в атаку и был успешен там. Прыгучесть и грамотный выбор позиции, момента – это компенсировало рост. Кордоба олицетворял собой южноамериканского игрока обороны: невысокий, упорный, атлетичный, цепкий – такого не пройдешь просто так. И покрывать он мог огромную территорию. Его часто использовали в качестве центрального защитника, но он играл и слева, и справа. В паре с Марко Матерацци они были не только мощным оплотом обороны, но и смотрелись необычно. Ведь у итальянца рост 193 сантиметра.

Хавьер Маскерано – 174 сантиметра

У Гвардиолы есть привычка превращать в центральных защитников игроков другой зоны. Он туда как-то помещал Яя Туре, в «Баварии» у него туда смещался Хаби Алонсо, время от времени в «Манчестер Сити» там играл Фернандиньо. И с каждым разом речь шла о все более невысоких ребятах: Туре – 188 см, Хаби Алонсо – 183 см, Фернандиньо – 178 см. Но все же они не сравнятся с Маскерано, который при Гвардиоле в «Барселоне» переквалифицировался в центрального защитника.

Нужно отметить, что стиль игры каталонцев при Хосепе позволял Хавьеру избегать частых верховых единоборств. Поскольку «Барселона» подавляющее количество времени сама владела мячом, и мало кто из соперников мог ее должным образом подавить. Рост Маскерано в таком стиле имел не очень существенное значение. Ценились другие качества, в том числе от центрального защитника: умение выстраивать игру и пресекать атаки противника высоко, на стадии зарождения.

Фабио Каннаваро – 176 сантиметров

Последним защитником, получившим «Золотой мяч», был не яркий гигант Вирджил ван Дейк, а невысокий Каннаваро. Фабио на поле был силен, умен и быстр. Ему приходилось всегда задирать голову, встречаясь почти с любым соперником. Но это не мешало Каннаваро оставлять этих самых соперников без мяча, компенсируя рост ловкостью и умом. Да и в напарниках в сборной Италии был все тот же гигант Матерацци, который знал толк в игре с невысокими партнерами. Теряясь в толпе на стандартах, Каннаваро всегда оказывался выше остальных в нужной точке и в нужный момент времени.

Франко Барези – 176 сантиметров

«Если мне приходится совершать подкат, значит, я где-то совершил ошибку», — эту цитату приписывают другому великому центральному защитнику Паоло Мальдини. Она связана с идеей о том, что чтение игры важнее, чем реакция на происходящие события на поле. И если уж дошло дело до подката – крайнего приема для защитника, значит, где-то не удалось «прочитать» соперника и предотвратить эту ситуацию.

В этом смысле Барези как раз славился умением избегать критических ситуаций за счет чтения игры и понимания ее движения, предвидения развития. Ему едва ли приходилось использовать силу, мощь, рост в борьбе – своевременный шаг в сторону для перехвата или офсайдной ловушки оказывался эффективнее. А невысокий рост только добавлял юркости и ловкости. Он мог работать с мячом с элегантностью плеймейкера, чего лишены многие защитники-гиганты. На рост Барези мало кто обращал внимание – его гений был выше.