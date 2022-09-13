Масалитин: «„Зенит“ основной претендент на чемпионство в этом сезоне»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Да, «Зенит» основной претендент на чемпионство в этом сезоне, но после зимнего перерыва все может поменяться. Я хочу, чтобы другие команды составили конкуренцию петербуржцам, чтобы «Зенит» не забивал в последних турах по восемь мячей.
ЦСКА в этом году может составить конкуренцию сине-бело-голубым, но думаю, что в лучшем случае «армейцы» будут в тройке. С «красно-синими» может случиться то же самое, что со «Спартаком» — лидеры получат травмы, и игра будет хуже идти. У «Зенита» большая скамейка все-таки, у других клубов такого нет.
не просто вазе-Кубку чемпионов,
а всем другим предложим только в шутку,
ну что-то типа Кубка регионов.
"Зенитом" будем дружно мы гордиться,
игра пристрастно будет обсуждаться.
Осталось только "заново родиться"
и допуска в футбольный мир дождаться.
не просто вазе-Кубку чемпионов,
а всем другим предложим только в шутку,
ну что-то типа Кубка регионов.
"Зенитом" будем дружно мы гордиться,
игра пристрастно будет обсуждаться.
Осталось только "заново родиться"
и допуска в футбольный мир дождаться.
Ну и так далее
Капитан очевидность
Ну и так далее
Капитан очевидность