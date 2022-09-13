Масалитин: «„Зенит“ основной претендент на чемпионство в этом сезоне»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ .

Да, «Зенит» основной претендент на чемпионство в этом сезоне, но после зимнего перерыва все может поменяться. Я хочу, чтобы другие команды составили конкуренцию петербуржцам, чтобы «Зенит» не забивал в последних турах по восемь мячей.