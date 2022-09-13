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Масалитин: «„Зенит“ основной претендент на чемпионство в этом сезоне»

сегодня, 18:19

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Да, «Зенит» основной претендент на чемпионство в этом сезоне, но после зимнего перерыва все может поменяться. Я хочу, чтобы другие команды составили конкуренцию петербуржцам, чтобы «Зенит» не забивал в последних турах по восемь мячей.

ЦСКА в этом году может составить конкуренцию сине-бело-голубым, но думаю, что в лучшем случае «армейцы» будут в тройке. С «красно-синими» может случиться то же самое, что со «Спартаком» — лидеры получат травмы, и игра будет хуже идти. У «Зенита» большая скамейка все-таки, у других клубов такого нет.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:12
Поживём увидим,есть кто с этим не согласен!
Grim-Reaper
Grim-Reaper ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 18:52
Единственный)) Если только сами на чемпионство забьют)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:44
Захарян основной претендент на чемпионство в этом сезоне, но "Зенит" и "Челси" могут составить ему конкуренцию.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 18:33, ред.
Зенит трудится и заслуженно выигрывает, а не балаболит и устаивает шоу, побед Зениту больших и крупных.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:31
Мы всей страной "Зенит" готовим к КУбку,
не просто вазе-Кубку чемпионов,
а всем другим предложим только в шутку,
ну что-то типа Кубка регионов.

"Зенитом" будем дружно мы гордиться,
игра пристрастно будет обсуждаться.
Осталось только "заново родиться"
и допуска в футбольный мир дождаться.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:24
Масалитин: «„Аякс" основной претендент на чемпионство в этом сезоне в Голландии»

Ну и так далее
Капитан очевидность
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:23
Масалитин: «„Манчестер Сити“ основной претендент на чемпионство в этом сезоне в АПЛ»
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:23
Масалитин: «„ПСЖ“ основной претендент на чемпионство в этом сезоне во Франции»
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:22
Масалитин: «„Бавария“ основной претендент на чемпионство в этом сезоне в Германии»
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