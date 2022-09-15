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Стоунз: «Я решил спустить курок»

сегодня, 08:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз рассказал о своем голе в ворота дортмундской «Боруссии».

Я стараюсь выходить на такие позиции. У нас возникали хорошие поводы, чтобы собраться, и гол стал одним из них. Прицелившись, я решил спустить курок.

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wzgt6cbc4rp3
wzgt6cbc4rp3
сегодня в 10:02
Нормально спустил
Гость
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