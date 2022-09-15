Стоунз: «Я решил спустить курок»

Защитник «Манчестер Сити» рассказал о своем голе в ворота дортмундской «Боруссии».

Я стараюсь выходить на такие позиции. У нас возникали хорошие поводы, чтобы собраться, и гол стал одним из них. Прицелившись, я решил спустить курок.