Мбаппе: «Условия были немного сложными, было очень жарко»

Нападающий ПСЖ прокомментировал победу над «Маккаби».

Условия были немного сложными, было очень жарко, но это Лига чемпионов. Мы приехали сюда, чтобы победить и укрепить свое положение на первом месте, мы это сделали. Мы начали довольно хорошо, играли интенсивно, но потом немного сбросили темп и пропустили гол. Мы хорошо отреагировали, навязали свой стиль игры и добились успеха, забив второй гол и завершив матч третьим.

Мы должны совершенствоваться. Мы должны много работать. Нам нужно закреплять результаты, которые появились в нашей игре.