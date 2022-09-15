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Мбаппе: «Условия были немного сложными, было очень жарко»

сегодня, 08:03
МаккабиЛоготип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Маккаби».

Условия были немного сложными, было очень жарко, но это Лига чемпионов. Мы приехали сюда, чтобы победить и укрепить свое положение на первом месте, мы это сделали. Мы начали довольно хорошо, играли интенсивно, но потом немного сбросили темп и пропустили гол. Мы хорошо отреагировали, навязали свой стиль игры и добились успеха, забив второй гол и завершив матч третьим.

Мы должны совершенствоваться. Мы должны много работать. Нам нужно закреплять результаты, которые появились в нашей игре.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:15
Пропущенный гол их мобилизовал.
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