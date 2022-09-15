Ломаев: «Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от своего попадания в окончательный состав сборной России на сентябрьские сборы.
Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле.
Но не могу понять - зачем на единичный товарищеский матч сборной вызывать четыре вратаря. Ну ясно же что сыграют максимум двое.
Но деньги за перелеты, питание, проживание, и т.д. федерация заплатит, и не маленькие.
Лучше за эти деньги в какой-нибудь Самарской спортшколе инвентарь детишкам приобрели.
Но не могу понять - зачем на единичный товарищеский матч сборной вызывать четыре вратаря. Ну ясно же что сыграют максимум двое.
Но деньги за перелеты, питание, проживание, и т.д. федерация заплатит, и не маленькие.
Лучше за эти деньги в какой-нибудь Самарской спортшколе инвентарь детишкам приобрели.