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Ломаев: «Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной»

сегодня, 13:33

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от своего попадания в окончательный состав сборной России на сентябрьские сборы.

Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ memphis (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:38
А вы знаете мои страсти, что бы так говорить?
Ну, что же вы сразу все на личности и оскорбления переходите то?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:14
Серьезных игр нет - можно молодеж пробовать.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:02, ред.
То что Ваня рад это понятно. И болельщики Крыльев за него рады.

Но не могу понять - зачем на единичный товарищеский матч сборной вызывать четыре вратаря. Ну ясно же что сыграют максимум двое.

Но деньги за перелеты, питание, проживание, и т.д. федерация заплатит, и не маленькие.

Лучше за эти деньги в какой-нибудь Самарской спортшколе инвентарь детишкам приобрели.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:33
Ну главное на радостях в "запой" не уйти.
Гость
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