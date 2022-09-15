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Хомуха: «Меняется ли „Спартак“? Это только разговоры»

сегодня, 12:22

Экс-тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о текущем уровне игры «Спартака».

Меняется ли «Спартак»? Это только разговоры. Последние результаты, когда «Спартак» начал играть с сильными соперниками, расставили всё по местам. Здесь всё очень просто. Если ты работаешь в топ-клубе, от тебя неизменно будут требовать высоких результатов. Это как минимум нахождение в призовой тройке, чтобы бороться за титул.

Команда сейчас не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств – системные ошибки. Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится. Если останется тот же подбор футболистов, который есть сейчас — удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке. С таким составом очень проблематично быть в тройке.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:45
Поменяться в одночасье невозможно, но то, что после стольких потрясений в руководстве, команда постепенно начинает прогрессировать, это заметно. Невозможно, как по взмаху палочки, сразу начать играть на высшем уровне, на всех позициях. Надо прорабатывать свои действия, учитывать ошибки и двигаться вперёд, не прельщаясь, самое главное, первыми позитивными результатами.
Сп62
Сп62
сегодня в 13:03
Хомуха тренер, а не видит, что последнии игры Спартак играл без трёх ведущих игроков. Зенит проиграл без двух главных бразильцев. Надо зрить в корень, а не рассуждать в общем.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:57
Спартак как всегда всё туманно и непонятно!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:27
Пока есть то что есть...посмотрим что будет дальше
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:24
Судя по всему Спартак опять скатывается в серединку.
Гость
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