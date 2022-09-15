Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Рауш: «У Азмуна есть достаточный уровень, чтобы заиграть в Бундеслиге»

сегодня, 10:53

Бывший футболист сборной России Константин Рауш поделился мнением о трудностях нападающего Сердара Азмуна в «Байере».

Он очень хороший игрок, но, возможно, ему нужно чуть больше времени на адаптацию. Возможно, он не чувствует себя комфортно в Германии. Плюс в конкурентах Патрик Шик, который сейчас играет на очень высоком уровне. Но у Азмуна есть достаточный уровень, чтобы заиграть в Бундеслиге — 100%. Ему в любом случае стоило попробовать. Он выиграл все трофеи в России, а тут был шанс перейти в хорошую лигу и поиграть в Европе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гайич: «Наша цель — биться за самые высокие места»
Сегодня, 12:26
Хомуха: «Меняется ли „Спартак“? Это только разговоры»
Сегодня, 12:22
Юшин: «На гол мы точно наиграли»
Сегодня, 12:19
Заварзин: «Позитивное будущее у „Спартака“?  Почему нет?»
Сегодня, 11:43
Корниленко: «Мы рады тому, что победили при своих болельщиках»
Сегодня, 10:34
Баринов: «Уход Комппера на меня никак не повлиял»
Сегодня, 10:26
Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:55
к сожалению Азмун это просто физрук(( вернется обатно в Иран
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:50
Уровень есть, да как оказывается не тот.
galem72
galem72
сегодня в 11:10
У Азмуна есть достаточный уровень, чтобы заиграть в унылой рпл, но никак не в топ-5 лигах.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:06
Что-то совсем ничего у него не получается в Байере .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 