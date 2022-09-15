Рауш: «У Азмуна есть достаточный уровень, чтобы заиграть в Бундеслиге»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о трудностях нападающего в «Байере».

Он очень хороший игрок, но, возможно, ему нужно чуть больше времени на адаптацию. Возможно, он не чувствует себя комфортно в Германии. Плюс в конкурентах Патрик Шик, который сейчас играет на очень высоком уровне. Но у Азмуна есть достаточный уровень, чтобы заиграть в Бундеслиге — 100%. Ему в любом случае стоило попробовать. Он выиграл все трофеи в России, а тут был шанс перейти в хорошую лигу и поиграть в Европе.