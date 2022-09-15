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Заварзин: «Позитивное будущее у „Спартака“?  Почему нет?»

сегодня, 11:43

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о перспективах «красно-белых».

Позитивное будущее у «Спартака»? Почему нет? Все зависит от того, кто войдет в органы управления клуба. Если войдет такой человек, который будет разбираться в футболе чуть лучше Федуна, то все будет плохо. А если уже имеющемуся руководству хватит ума не мешать футбольному процессу, то будет результат.

Сейчас есть хороший тренер, что уже плюс: в прошлом году с этим составом они заняли десятое место, а в этом году идут среди лидеров.

Остается вопрос финансирования. Потому что бюджет клуба — это не только выручка, зарплатный фонд и деньги на трансферы, но и стадион, база, школа. Деньги надо где-то брать, а их сейчас не заработаешь: Лиги чемпионов и 20–30 миллионов из нее нет. Неоткуда футбольному клубу брать денег, чтобы компенсировать ту часть расходов, которая как снежный ком наваливается на «Спартак». А если государство позволит себе за это платить, то перспективы на будущее у «Спартака» есть.

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