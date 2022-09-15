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Рауш рассказал о планах на жизнь после завершения карьеры футболиста

сегодня, 15:10

Бывший футболист сборной России Константин Рауш рассказал, чем занимается после завершения карьеры футболиста.

Сейчас учусь на лицензию В+ — она дает право быть главным тренером вплоть до четвертой лиги. Хожу к тренеру второй команды «Нюрнберга» как на практические занятия. За последние две недели присутствовал на всех тренировках, каждый уик-энд — пятницу, субботу и воскресенье — смотрю матчи со скаутами. Иногда даже сам разбираю матчи — скауты оценивают, как я смотрю на игру с их позиции.

Сейчас то время, когда мне все интересно изучать. Не только по этим двум направлениям — та же агентская деятельность, почему нет? У меня в Германии много знакомых, за последний год, что играл тут, оброс контактами. Варианты будут — это не проблема.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:16
Нк хоть учится, а не сразу тренировать начал.
4fp8npf6dsvx
4fp8npf6dsvx
сегодня в 15:54
Кому это интересно?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:22
Удачи тебе и повышай квалификацию.
Гость
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