Рауш рассказал о планах на жизнь после завершения карьеры футболиста

Бывший футболист сборной России рассказал, чем занимается после завершения карьеры футболиста.

Сейчас учусь на лицензию В+ — она дает право быть главным тренером вплоть до четвертой лиги. Хожу к тренеру второй команды «Нюрнберга» как на практические занятия. За последние две недели присутствовал на всех тренировках, каждый уик-энд — пятницу, субботу и воскресенье — смотрю матчи со скаутами. Иногда даже сам разбираю матчи — скауты оценивают, как я смотрю на игру с их позиции.

Сейчас то время, когда мне все интересно изучать. Не только по этим двум направлениям — та же агентская деятельность, почему нет? У меня в Германии много знакомых, за последний год, что играл тут, оброс контактами. Варианты будут — это не проблема.