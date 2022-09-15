Депутат Свищев: «УЕФА должен отреагировать на заявление украинцев»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на заявление Украинской ассоциации футбола, которая выступила против участия России в жеребьевке отбора Евро-2024.
Это попытка по национальному признаку не допустить наших спортсменов к участию в этом отборе. Прискорбно, что они пытаются победить нас не на футбольном поле, а в кабинетах.
Федерация футбола какой-либо страны не имеет право вмешиваться в дела федерации другой страны. УЕФА должен отреагировать, единственным правильным решением стал бы допуск нашей команды к соревнованиям. Если они переживают за безопасность футболистов, то можно разводить сборные между собой, также можно играть на нейтральных полях. Если бы было желание у УЕФА, то они бы могли что-то придумать.