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Хомуха: «Я считаю критику Семака огульной»

сегодня, 14:09

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха не согласен с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Все говорят, что на месте Семака любой стал бы четырежды чемпионом, а где тогда Луческу, Манчини и все остальные, у кого были такие же возможности? Чего они добились с «Зенитом»? Ничего. Поэтому надо ценить своих тренеров. Я считаю критику Семака огульной. Она не имеет под собой оснований. Опять-таки вспомните Луческу с Манчини. Оба уехали, даже чемпионат России не выиграв.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:50
Семак настоящий был игрок и теперь тренер
shlomo
shlomo
сегодня в 14:41
Раньше были времена,
А теперь - мгновенья
Раньше поднимался ..,
А теперь - давление...

Раньше был у нас футбол,
А теперь страданье,
Забивать умели гол,
А теперь желанье....
4ppnrwzzs7ur
4ppnrwzzs7ur
сегодня в 14:29
так тогда была конкуренция, а сейчас?...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:18
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:15
    Нк не отказывать же ему, когда всё так удачно складывается.
    6d6kzpkhg4ct
    6d6kzpkhg4ct
    сегодня в 14:10
    Так оно и есть
    Гость
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