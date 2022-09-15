Хомуха: «Я считаю критику Семака огульной»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха не согласен с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Все говорят, что на месте Семака любой стал бы четырежды чемпионом, а где тогда Луческу, Манчини и все остальные, у кого были такие же возможности? Чего они добились с «Зенитом»? Ничего. Поэтому надо ценить своих тренеров. Я считаю критику Семака огульной. Она не имеет под собой оснований. Опять-таки вспомните Луческу с Манчини. Оба уехали, даже чемпионат России не выиграв.
А теперь - мгновенья
Раньше поднимался ..,
А теперь - давление...
Раньше был у нас футбол,
А теперь страданье,
Забивать умели гол,
А теперь желанье....
А теперь - мгновенья
Раньше поднимался ..,
А теперь - давление...
Раньше был у нас футбол,
А теперь страданье,
Забивать умели гол,
А теперь желанье....