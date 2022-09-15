Пантелеев: «Не видел перспектив оставаться в „Спартаке“ в 22 года»

Футболист тульского «Арсенала» рассказал, что ему не предоставили шанса закрепиться в основной команде «Спартака», чьим воспитанником он является.

Я приходил в академию «Спартака» крайним полузащитником, потому что по стилю игры уходил в центр и бил по воротам. У меня с детства был поставленный удар, но отсутствовала скорость, плюс я не владел бешеным дриблингом. Когда меня хотели отчислить, поставили ультиматум: «Останешься, если будешь играть центрального защитника, а не крайнего хавбека. Ты можешь начать атаку классным пасом, пробить издали».