Пантелеев: «Не видел перспектив оставаться в „Спартаке“ в 22 года»

Футболист тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев рассказал, что ему не предоставили шанса закрепиться в основной команде «Спартака», чьим воспитанником он является.
Я приходил в академию «Спартака» крайним полузащитником, потому что по стилю игры уходил в центр и бил по воротам. У меня с детства был поставленный удар, но отсутствовала скорость, плюс я не владел бешеным дриблингом. Когда меня хотели отчислить, поставили ультиматум: «Останешься, если будешь играть центрального защитника, а не крайнего хавбека. Ты можешь начать атаку классным пасом, пробить издали».
Я отлично отношусь к «Спартаку». Нет никаких обид, претензий – только могу поблагодарить, что меня туда взяли, вырастили. Каррера выпустил меня в Кубке России, я хорошо провёл игру, потом вышел с «Уфой». Но мне не давали шансов, чтобы закрепиться в основе. Поэтому я хотел уйти в команду Премьер-Лиги и дождался предложения «Рубина». Не видел перспектив оставаться в «Спартаке» в 22 года. Я отыграл около 100 матчей в ФНЛ, показал мощную результативность и думал о шаге вперед. Помог Курбан Бердыев, который в то время тренировал в Казани.
Не мало примеров когда игрок ждёт надеется и верит, что его рано или поздно будут ставить в основу и у него всё будет хорошо, но проходит время и карьеру уже пора заканчивать, а ещё и не играл совсем.
А бывают примеры, когда молодой игрок уже не надеется и пытается убежать при первой же возможности, а потом жалеет об этом.
Конечно каждый случай индивидуален и всех ровнять не надо.
Ещё многое зависит от тренера, видит ли он тебя в составе и подходишь ли под стиль команды.
К примеру Палыч всегда разговаривал с ребятами и умел убедить, что бы остаться, а потом постепенно ставил в основу и они вырастали в хороших футболистов. А те кто не тянул сам советовал уходить в аренду.
А если заезжему тренеру пофиг на молодых, то тут надо не задумываясь бежать.
Не мало примеров когда игрок ждёт надеется и верит, что его рано или поздно будут ставить в основу и у него всё будет хорошо, но проходит время и карьеру уже пора заканчивать, а ещё и не играл совсем.
А бывают примеры, когда молодой игрок уже не надеется и пытается убежать при первой же возможности, а потом жалеет об этом.
Конечно каждый случай индивидуален и всех ровнять не надо.
Ещё многое зависит от тренера, видит ли он тебя в составе и подходишь ли под стиль команды.
К примеру Палыч всегда разговаривал с ребятами и умел убедить, что бы остаться, а потом постепенно ставил в основу и они вырастали в хороших футболистов. А те кто не тянул сам советовал уходить в аренду.
А если заезжему тренеру пофиг на молодых, то тут надо не задумываясь бежать.