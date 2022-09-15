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Комличенко: «Дедушка хотел приехать на матч, но из-за Fan ID остался дома»

вчера, 23:33

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о проблемах с посещением матчей членами семьи из-за введения Fan ID.

У меня дочке годик – мы ей до сих пор не сделали Fan ID, потому что надо еe вести в МФЦ, фотографировать. По итогу на стадионе в этом сезоне она ещe не была. Сына водили дважды в МФЦ, потому что не сразу смогли правильно сделать фото. Дедушка у меня хотел приехать на матч, но узнал про Fan ID – и не захотел таскаться в МФЦ. Сказал, что лучше дома посмотрит. Думаю, такая история не у меня одного.

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Все комментарии
5fgrzjq7ahj7
5fgrzjq7ahj7
сегодня в 02:47
Бред это полный от гэбни
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 01:52
Ну и плохо
протон
протон ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Друг подождем пол года, должны отменить.
Варвар7
Варвар7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:14
На счёт 327 нецензурно выражаться не хочется, а цензурно не получается!
David Young
David Young
сегодня в 00:00
Такие ситуации нередки.
протон
протон ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
За принятие закона выступили 327 депутатов, против — 52, а еще 15 воздержались. По именно называть ?))) На первом месте Журова, Валуев, Роднина. Уверенно могу сказать что В. Газаев был против.
ABir
ABir
вчера в 23:44
Надо уже назвать фамилии авторов этого закона, чтобы все могли написать этим горе законодателям, что об них думают
Варвар7
Варвар7 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:43
Фан айди послать в айди!
протон
протон
вчера в 23:37
Я лично убежденно хочу высказаться по поводу Фан-Ид в ближайшее пол года или год его отменят. Это мой прогноз.
протон
протон
вчера в 23:35, ред.
Фан айди надо отменить.
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