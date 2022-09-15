Магкеев отреагировал на вызов в сборную России на матч с Киргизией

Защитник «Локомотива» прокомментировал попадание в окончательный список сборной России на товарищеский матч с командой Киргизии.

Отличная новость. Сборная есть сборная. Это и ответственность, и честь, и возможность поработать с лучшими футболистами страны. Конечно, благодарен тренерскому штабу за этот вызов. Уверен, что каждый будет работать на максимуме, важна каждая тренировка. Тем более мы давно не виделись, наверняка будет позитивный рабочий настрой.