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Магкеев отреагировал на вызов в сборную России на матч с Киргизией

сегодня, 18:52

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал попадание в окончательный список сборной России на товарищеский матч с командой Киргизии.

Отличная новость. Сборная есть сборная. Это и ответственность, и честь, и возможность поработать с лучшими футболистами страны. Конечно, благодарен тренерскому штабу за этот вызов. Уверен, что каждый будет работать на максимуме, важна каждая тренировка. Тем более мы давно не виделись, наверняка будет позитивный рабочий настрой.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:35
Хороший знак раз заприметили...
Успехов в карьере Станислав!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:27
Тут главное прибавки к зарплате можно требовать.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:09
Это верно. Мы можем только свое мнение оставить, не более дружище.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:06
Ну это Валере решать а не нам с дивана)))
протон
протон
сегодня в 19:02
В каждом матче либо гол из под него, либо каким-нибудь образом привозит. Его место на банке Локомотива, а не в сборной.
Гость
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