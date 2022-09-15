Кечинов оценил расклад сил в матче «Спартака» и «Факела»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Кечинов оценил расклад сил в матче «красно-белых» и «Факела» в Кубке России.

Как и в игре с «Крыльями Советов», сегодня выйдут футболисты, которые практически не играют, и молодёжь. В таких играх может произойти всё что угодно. Наверняка «Факел» будет играть сильным составом. Не думаю, что на «Спартак» они будут выходить вторым составом.

Вчерашняя игра «Крыльев» с «Зенитом» показала, что ничего невозможного нет. Можно и выигрывать у лидирующих команд. Здесь тоже может произойти всё что угодно.