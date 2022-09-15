Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Кечинов оценил расклад сил в матче «Спартака» и «Факела»

сегодня, 16:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Экс-тренер «Спартака» Валерий Кечинов оценил расклад сил в матче «красно-белых» и «Факела» в Кубке России.

Как и в игре с «Крыльями Советов», сегодня выйдут футболисты, которые практически не играют, и молодёжь. В таких играх может произойти всё что угодно. Наверняка «Факел» будет играть сильным составом. Не думаю, что на «Спартак» они будут выходить вторым составом.

Вчерашняя игра «Крыльев» с «Зенитом» показала, что ничего невозможного нет. Можно и выигрывать у лидирующих команд. Здесь тоже может произойти всё что угодно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Журова оценила шансы сборной России сыграть в квалификации Евро-2024
Сегодня, 19:02
Магкеев отреагировал на вызов в сборную России на матч с Киргизией
Сегодня, 18:52
Борис Игнатьев: «„Зенит“ может пройти весь сезон без поражений»
Сегодня, 16:29
Мостовой: «Игра с Киргизией ни на что нам ответа не даст»
Сегодня, 15:53
Гаджимурадов: «Если „Спартак“ сделает предложение, то почему нет?»
Сегодня, 15:29
«Как будто камень с души упал». Ежов — о вызове в сборную
Сегодня, 15:20
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 18:27
Надеемся, что и ближайший резерв Спартака не подведёт
g2pd25msznur
g2pd25msznur
сегодня в 18:24
Просто надо выиграть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:20
Спартак конечно победит.
hwkq78hbpz3x
hwkq78hbpz3x
сегодня в 16:50
Факел тот клуб, который может победить спартак, да и то вряд ли.
Boricku
Boricku
сегодня в 16:42
Интересно, кто будет в команде новым тренделем ? Надеюсь Special one !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:23
Должен победить.
fbdpgs46vgep
fbdpgs46vgep
сегодня в 16:22
Спартак победит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 