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Уткин отреагировал на запрет «Локомотива» использовать прозвище Педринью

вчера, 23:24

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к тому, что новичку «Локомотива» Педро Габриэлу не разрешили указать на игровой футболке свое прозвище.

Бразилец называет себя Педриньо. В клубе считают, что «это звучит как гей».

«С именем Педриньо есть немало футболистов, ставших очень заметными фигурами в Южной Америке и Португалии. И вот Педриньо приехал в „Локомотив“. И первое, о чем его попросили, – написать на спине Педро Габриэл, потому что Педриньо по-русски звучит как-то стремно. Это прозвучало широко, в эфире „Матч ТВ“. Кто-то в перерыве увольняет тренеров, а кто-то уточняет, что игрока зовут не Педриньо. И общее мнение заключается в том, что это какой-то позор, трэш. Что в этом такого особенного? Мало ли было Педриний, Педро в Бразилии? В общем, „Локомотив“ снова всеми осужден за то, что он лишил Педриньо имени. Друзья мои, мне тоже не нравится вся эта педриньевая история – от нее за версту несет лицемерием.

Но вы, приводя примеры того, что это не имело значения в других странах и ситуациях, отдаете себе отчет в том, что мы живем не где-то в пространстве, а конкретно в России и вот сейчас, и у нас скоро вступит в силу новая редакция закона о пропаганде ЛГБТ? Свят-свят. А вы понимаете, под какую историю может попасть „Локомотив“, если какие-то молодые люди проникнутся Педриньо, захотят быть как Педриньо? И вообще, как это будет звучать: „Играй как Педриньо“. И за меньшее выгоняли с работы. Так что опасения, если они смешны и лицемерны, вполне нормальны и соответствуют духу времени. Только не подумайте, что я вас пугаю. Я беллетризирую на эту тему. И вообще, мне кажется, я вас веселю, по крайней мере, стараюсь», – сказал Уткин.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:53
.
2cv7cgv54pmr
2cv7cgv54pmr
сегодня в 01:50
их дело
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:18
Вася как то все туманно и витиевато, нам бы попроще!
Tostao
Tostao
сегодня в 00:32, ред.
Уткин, как - то сам признался, что фамилия у него не птичья, а медицинская.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:30, ред.
Как-то в "СЭ" читал статью о прыгунах в воду с вышки на ЧМ. Так автор прямо написал, что имена китайских спортсменов упоминать не будет по этическим соображениям. Так что, руководство паровозов поступило правильно, а Уткин у как всегда надо повыеживаться.
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:59
А смог бы Василий пережить запрет на использование слова "беллетризирую"?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:42
Спасибо, Вася. Как же мы без тебя.
ABir
ABir
вчера в 23:41
Лучше бы разрешили ему называться, как хочется. А теперь он так и будет для всех Педриньо с подтекстом
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:35
Без утки никуда
протон
протон
вчера в 23:32
Чтобы все были довольно можно переименовать его в Едриньо. Скрепно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:26
Ну как же без твоего комментария .
gy99syye3wjz
gy99syye3wjz
вчера в 23:25
У Уткина своя мысль
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