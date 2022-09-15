Уткин отреагировал на запрет «Локомотива» использовать прозвище Педринью

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вчера, 23:24

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к тому, что новичку «Локомотива» Педро Габриэлу не разрешили указать на игровой футболке свое прозвище.

Бразилец называет себя . В клубе считают, что «это звучит как гей».

«С именем Педриньо есть немало футболистов, ставших очень заметными фигурами в Южной Америке и Португалии. И вот Педриньо приехал в „Локомотив“. И первое, о чем его попросили, – написать на спине Педро Габриэл, потому что Педриньо по-русски звучит как-то стремно. Это прозвучало широко, в эфире „Матч ТВ“. Кто-то в перерыве увольняет тренеров, а кто-то уточняет, что игрока зовут не Педриньо. И общее мнение заключается в том, что это какой-то позор, трэш. Что в этом такого особенного? Мало ли было Педриний, Педро в Бразилии? В общем, „Локомотив“ снова всеми осужден за то, что он лишил Педриньо имени. Друзья мои, мне тоже не нравится вся эта педриньевая история – от нее за версту несет лицемерием.