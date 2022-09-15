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Мостовой: «Игра с Киргизией ни на что нам ответа не даст»

сегодня, 15:53

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об итоговой заявке сборной России на сентябрьские сборы.

Вообще не посмотрел на список. Я не увижу там ничего нового. То, что там новые фамилии, у меня не вызывает никаких эмоций, потому что игра с Киргизией ни на что нам ответа не даст. Все понимают, что выбирать соперника нам не приходится.

Вызывай или не вызывай — никакого интереса нет. Когда ты нигде не играешь, нужно вызывать кого угодно. Это нормально для молодых ребят: они хотя бы поставят галочку, что были в сборной. Все ответы мы давно получили, что нас везде забанили.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:04, ред.
А разве сборная в сложившийся ситуации кому то должна давать какие-то ответы? Или у тренерского штаба и игроков голова забита как бы было бы интересно какому-то там Мостовому, которого сейчас все ни во что не ставят и особенно Карпин, несмотря на былую дружбу?

Сборной главное собраться, побыть вместе поговорить, узнать друг друга поближе, потренироваться и сыграть матч целью которого будет не обыграть соперника, а посмотреть кто как и с кем взаимодействует.

Совет всем кому не понятно или не нравится, что сборная собралась.
Если вы не видите смысла или соперник не тот и вам скучно, то сопите в тряпочку и смердите в втихомолку, не раздражая народ.

Как будто от вас кусок отрывают и собакам кидают, надоели уже нервозные истерички, всё им не нравится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:54
Киргизия это вам не Испания!😜
Гость
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