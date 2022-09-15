Мостовой: «Игра с Киргизией ни на что нам ответа не даст»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об итоговой заявке сборной России на сентябрьские сборы.
Вообще не посмотрел на список. Я не увижу там ничего нового. То, что там новые фамилии, у меня не вызывает никаких эмоций, потому что игра с Киргизией ни на что нам ответа не даст. Все понимают, что выбирать соперника нам не приходится.
Вызывай или не вызывай — никакого интереса нет. Когда ты нигде не играешь, нужно вызывать кого угодно. Это нормально для молодых ребят: они хотя бы поставят галочку, что были в сборной. Все ответы мы давно получили, что нас везде забанили.
Сборной главное собраться, побыть вместе поговорить, узнать друг друга поближе, потренироваться и сыграть матч целью которого будет не обыграть соперника, а посмотреть кто как и с кем взаимодействует.
Совет всем кому не понятно или не нравится, что сборная собралась.
Если вы не видите смысла или соперник не тот и вам скучно, то сопите в тряпочку и смердите в втихомолку, не раздражая народ.
Как будто от вас кусок отрывают и собакам кидают, надоели уже нервозные истерички, всё им не нравится.
Сборной главное собраться, побыть вместе поговорить, узнать друг друга поближе, потренироваться и сыграть матч целью которого будет не обыграть соперника, а посмотреть кто как и с кем взаимодействует.
Совет всем кому не понятно или не нравится, что сборная собралась.
Если вы не видите смысла или соперник не тот и вам скучно, то сопите в тряпочку и смердите в втихомолку, не раздражая народ.
Как будто от вас кусок отрывают и собакам кидают, надоели уже нервозные истерички, всё им не нравится.