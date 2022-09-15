Борис Игнатьев: «„Зенит“ может пройти весь сезон без поражений»

Экс-тренер сборной России по футболу оценил турнирные перспективы «Зенита» в текущем сезоне.

«Зенит» может пройти весь сезон без поражений. Но лично я не представляю, как в футболе за весь чемпионат можно ни разу не проиграть. Петербуржцы играли с «Крыльями Советов» в Кубке России и не смогли выиграть. Почему такой же ситуации не может быть в РПЛ , хотя бы один раз? Может, Семаку нужно будет дать перед каким-нибудь суперважным матчем отдохнуть бразильцам, и будет играть тогда «Зенит» на равных. Поэтому ни разу не проиграть за весь сезон петербуржцы могут и не могут одновременно.