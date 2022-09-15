Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Борис Игнатьев: «„Зенит“ может пройти весь сезон без поражений»

сегодня, 16:29

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил турнирные перспективы «Зенита» в текущем сезоне.

«Зенит» может пройти весь сезон без поражений. Но лично я не представляю, как в футболе за весь чемпионат можно ни разу не проиграть. Петербуржцы играли с «Крыльями Советов» в Кубке России и не смогли выиграть. Почему такой же ситуации не может быть в РПЛ, хотя бы один раз? Может, Семаку нужно будет дать перед каким-нибудь суперважным матчем отдохнуть бразильцам, и будет играть тогда «Зенит» на равных. Поэтому ни разу не проиграть за весь сезон петербуржцы могут и не могут одновременно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Журова оценила шансы сборной России сыграть в квалификации Евро-2024
Сегодня, 19:02
Магкеев отреагировал на вызов в сборную России на матч с Киргизией
Сегодня, 18:52
Кечинов оценил расклад сил в матче «Спартака» и «Факела»
Сегодня, 16:16
Мостовой: «Игра с Киргизией ни на что нам ответа не даст»
Сегодня, 15:53
Гаджимурадов: «Если „Спартак“ сделает предложение, то почему нет?»
Сегодня, 15:29
«Как будто камень с души упал». Ежов — о вызове в сборную
Сегодня, 15:20
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:25
Вряд ли. Такое не удаётся даже грандам.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:14
Могут - не могут, т.е. как захотят, так и смогут.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:34
" Поэтому ни разу не проиграть за весь сезон петербуржцы могут и не могут одновременно".
"Блондинка с Тверской" отдыхает.Материться хочется,но цензоры не дремлют.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:17
Кубок показал, что не сможет.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:36
Не надо говорить о том, что не может быть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:32
Не говори гоп пока не перепрыгнул!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:21
Уважаемый Борис Петрович я так не въехал в смысл вашей последней фразы - "...могут и не могут одновременно."
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:12
А вот это уже наврядли.
kzx6xedakcpc
kzx6xedakcpc
сегодня в 16:39
развалили российский футбол, а теперь похваляются...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:32
Если такое случится - значит фк ЗЕНИТ - Чемпион!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:29
Если и будет парочка, это не повлияет на итог.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 