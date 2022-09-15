Журова оценила шансы сборной России сыграть в квалификации Евро-2024

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Украинской ассоциации футбола, которая выступила против участия России в жеребьевке отбора Евро-2024.

Они по-другому бы и не сказали, Украина сейчас будет выступать за отстранение любых наших спортсменов от всех возможных международных соревнований. Можно заранее быть готовым, что они еще долго так будут делать. Посмотрим, что решит УЕФА . Представляете, какой будет стоять вой, если нас все же допустят к отбору Евро-2024? Мы тогда многое услышим от них в свой адрес. Будем надеяться, что нас допустят, но лично у меня такой надежды мало.