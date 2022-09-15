Журова оценила шансы сборной России сыграть в квалификации Евро-2024

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Украинской ассоциации футбола, которая выступила против участия России в жеребьевке отбора Евро-2024.
Они по-другому бы и не сказали, Украина сейчас будет выступать за отстранение любых наших спортсменов от всех возможных международных соревнований. Можно заранее быть готовым, что они еще долго так будут делать. Посмотрим, что решит УЕФА. Представляете, какой будет стоять вой, если нас все же допустят к отбору Евро-2024? Мы тогда многое услышим от них в свой адрес. Будем надеяться, что нас допустят, но лично у меня такой надежды мало.