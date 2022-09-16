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Ломаев: «Есть мечта сыграть за сборную России на официальном турнире»

сегодня, 16:06

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на вызов в сборную России.

После тренировки сидели с ребятами в номере, общались. Залез в новостную ленту и увидел себя в окончательном списке сборной. Эмоции, конечно, потрясающие — очень обрадовался. Но, честно говоря, пока больше сосредоточен на клубных делах. Накануне сыграли кубковый матч с «Зенитом», в четверг с утра была тренировка, а уже в пятницу отправляемся на матч с «Ростовом». Думаю, окончательное осознание придет уже тогда, когда приеду на сбор.

Не могу сказать, что был шокирован, все-таки играю в «Крыльях Советов» второй сезон, предыдущий провел неплохо.

У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Теперь нужно работать и проявлять себя в национальной команде.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 16:20
Ваня ТОП!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:08
Иван у тебя еще все впереди.... играй и доказывай что ты лучший!
Гость
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