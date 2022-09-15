Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор

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сегодня, 15:41

Тренерский штаб молодёжной сборной России назвал состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Он состоится с 19 по 25 сентября в Белоруссии. Команда сыграет два контрольных матча против сборных Белоруссии – 21 сентября и Казахстана – 24 сентября.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп ( ЦСКА ).

Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба – «Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артём Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артём Соколов (оба – «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»).