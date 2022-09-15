Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор

Тренерский штаб молодёжной сборной России назвал состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Он состоится с 19 по 25 сентября в Белоруссии. Команда сыграет два контрольных матча против сборных Белоруссии – 21 сентября и Казахстана – 24 сентября.
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).
Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба – «Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»).
Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артём Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артём Соколов (оба – «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»).
Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1329291/rossiya 15.09.2022
Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1329291/rossiya 15.09.2022