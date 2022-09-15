Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2022

Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор

сегодня, 15:41

Тренерский штаб молодёжной сборной России назвал состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Он состоится с 19 по 25 сентября в Белоруссии. Команда сыграет два контрольных матча против сборных Белоруссии – 21 сентября и Казахстана – 24 сентября.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба – «Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артём Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артём Соколов (оба – «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»).

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы
Сегодня, 13:01
Агент Мевли: «Миха полетел в Ростов, чтобы привыкать к партнёрам»
12 сентября
Ненахов может сыграть с «Факелом»
09 сентября
СлухиУход Тухеля не повлияет на будущее Обамеянга в «Челси»
09 сентября
Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу и Оздоева в сборную России
07 сентября
Карпин отказался от Смолова, зато позвал Тюкавина. В расширенном списке сборной много молодых
07 сентябряМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии3
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:50
Это уже познавшие вкус больших денег люди
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:46, ред.
И молодёжка собралась!!!

Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1329291/rossiya 15.09.2022
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 