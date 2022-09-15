Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы

Тренерский штаб сборной России назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.
Вратари
Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).
Защитники
Вячеслав Караваев, («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).
Полузащитники
Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва).
Нападающие
Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва).
С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек на матч с Киргизией.
Ну впрочем он видимо оценивал неправильно всякие коэффициэнты, читать не умеет же.
Ну впрочем он видимо оценивал неправильно всякие коэффициэнты, читать не умеет же.
Зато вызвали нулевого Кержакова, такого же Магкеева и лавочника Бакаева.
Зато вызвали нулевого Кержакова, такого же Магкеева и лавочника Бакаева.