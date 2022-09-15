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Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы

сегодня, 13:01

Тренерский штаб сборной России назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники

Вячеслав Караваев, («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва).

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва).

С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек на матч с Киргизией.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:28
Жаль,что эти сборы не на чм.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 14:51
Карпин конечно негодяй, будучи тупее местных соккеровских выживших (пока еще) аналитиков, набрал не тот состав.
Ну впрочем он видимо оценивал неправильно всякие коэффициэнты, читать не умеет же.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:39
Посмотрим как и с кем сыграют . Есть главный тренер, ему виднее.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:06
Надо минус Шунин, Кержаков, Джикия, Соболев как минимум
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 14:02
а смысл, если они ни где выступать не будут)
Ravshan878
Ravshan878 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:00
Они кайфуют где то за кордон.🧐.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:48
Пока у нас нет официальных матчей. Можно смело вызвать молодых игроков и исключить такие как Джикия
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:47
Карпин своих тащит !
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 13:45
Зелимхан здесь не к месту как-то.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:28
Не многовато ли игроков Зенита - вся страна вчера воочию убедилась что они из себя представляют без бразильцев.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:18
С кем там Шунин спит во всех сборных и премиях, что его умудряются и всюду вызвать, и всем наградить, при том, что он худший вратарь прошлого сезона по xG?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:16
А где "Кипрская ракета"..."Стамбульский таран"..."Торинский тащер"..."Монакский вундкркинд"....????
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 13:11
Ну хоть кто-то согласился с нами играть,кошмар!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:10
Опять вратареи больше чем нападающих...
makkie
makkie
сегодня в 13:07
Где Зобнина потеряли? Один из лучших в Спартаке сейчас.
Зато вызвали нулевого Кержакова, такого же Магкеева и лавочника Бакаева.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:06
Вратарей маловато
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