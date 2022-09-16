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В РФС рекомендовали Пиняеву остаться в расположении «Крыльев Советов»

сегодня, 11:40

Пресс-атташе молодежной сборной России по футболу Артем Загуменнов объяснил отсутствие на сборе команды футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Пиняев перенес тяжелое заболевание и все еще продолжает реабилитационные процедуры. К тому же, Сергей на два года моложе большинства игроков нынешнего вызова, а матчей у клубов в осенней части сезона очень много. Приняв во внимание все эти факторы, медицинский комитет РФС рекомендовал футболисту остаться в расположении клуба, чтобы полностью восстановиться и набрать оптимальную форму.

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Бонжорно
Бонжорно
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Фома Кинияев... ой точнее Пинияев
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:48
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