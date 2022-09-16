В РФС рекомендовали Пиняеву остаться в расположении «Крыльев Советов»

Пресс-атташе молодежной сборной России по футболу Артем Загуменнов объяснил отсутствие на сборе команды футболиста «Крыльев Советов» .

Пиняев перенес тяжелое заболевание и все еще продолжает реабилитационные процедуры. К тому же, Сергей на два года моложе большинства игроков нынешнего вызова, а матчей у клубов в осенней части сезона очень много. Приняв во внимание все эти факторы, медицинский комитет РФС рекомендовал футболисту остаться в расположении клуба, чтобы полностью восстановиться и набрать оптимальную форму.