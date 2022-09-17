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Фердинанд высказался о шансах Холанда на «Золотой мяч»

сегодня, 19:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что у нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда высокие шансы на то, чтобы получить «Золотой мяч» в 2023 году.

Если Холанд продолжит выступать на подобном уровне, и «Манчестер Сити» сможет завоевать Лигу чемпионов, то в этом не будет сомнений. У него не останется конкурентов. Его статистика показывает, что он выступает лучше всех. Порой дело даже не в его игре – он просто влияет на исход матчей.

Сегодня Холанд забил первым касанием – спустя 15 минут. Он не был вовлечен в игру, но это ему не мешает. Я не знаю, каким образом можно его остановить. Он может все. «Горожанам» не хватало такого игрока – до этого у них не было настоящего центрфорварда.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:19
Рано ему ещё о ЗМ мечтать
протон
протон
сегодня в 20:30
Посмотрите на его статистику, он выступает лучше всех.
Этот только о статистике думает. То о Роналду так говорит, то он Холланде. Футбол - не только голы. Хотя - это очень важно.
Эрлинг, реально монстр. Он своими клешнями достаёт любой мяч и направляет их в ворота. Какой там Мбапе, он норвежцу даже в подмётки не годится
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 20:13
Ну всё, сглазил.!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:06
Эрлинг машина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:02
Шансы всегда есть...
lotsman
lotsman
сегодня в 19:52
Навряд ли он сможет его получить.
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