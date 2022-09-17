Фердинанд высказался о шансах Холанда на «Золотой мяч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что у нападающего «Манчестер Сити» высокие шансы на то, чтобы получить «Золотой мяч» в 2023 году.

Если Холанд продолжит выступать на подобном уровне, и «Манчестер Сити» сможет завоевать Лигу чемпионов, то в этом не будет сомнений. У него не останется конкурентов. Его статистика показывает, что он выступает лучше всех. Порой дело даже не в его игре – он просто влияет на исход матчей.

Сегодня Холанд забил первым касанием – спустя 15 минут. Он не был вовлечен в игру, но это ему не мешает. Я не знаю, каким образом можно его остановить. Он может все. «Горожанам» не хватало такого игрока – до этого у них не было настоящего центрфорварда.