Большой скандал в футбольной Испании. Вингер «Реала» ответит хейтерам в дерби

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вчера, 14:20

Даже мелким агрессорам надо давать сдачи.

Бразильца оскорбили из-за самбы

У современного мира есть один заметный косяк. Слишком много внимания уделяют неумным людям, поскольку у них появился «доступ к микрофону». Знаете, сколько на рынке стоит самый дорогой клиент Педро Браво, который сравнил Винисиуса с обезьяной из-за празднования гола? Один миллион евро. Это парень из «Уэски», ему тридцать два года. Общая рыночная стоимость всех клиентов главы Испанской ассоциации агентов – 7.4 млн евро, а там сорок футболистов.

Рыночная стоимость трансфера Винисиуса – сто миллионов евро. Хотя за эти деньги Перес форварда никому сейчас не отдаст. Флорентино сам больше платил за взрослого Азара, а бразильцу всего двадцать два года. А Винисиус еще и не жадный. Не побежал за новым контрактом сразу, хотя «Реал» платит ему всего 3.2 млн евро, куда меньше, чем получают мастера его уровня. Зато по новой сделке получит от десяти миллионов. Браво – никто, Винисиус – надежда футбола.

Словами Педро должны заниматься юристы «Реала». Было бы красиво, если бы Браво потерял клиентов-футболистов из бессмысленного комментария о том, что танец Винисиуса после забитого мяча – «игра в обезьяну». Что тут взрослым людям в 21 веке объяснять? Самба – часть бразильской идентичности. В России даже нет буквального аналога, но это как оскорбить всех, кто ест пельмени. Гарринча танцевал, Роналдиньо танцевал, Роналдо сбегал на карнавалы.

Аргумент, будто танец Винисиуса – неуважение к соперникам, никуда не годится. Футболисты празднуют голы по-разному, часто изобретательно. Роналду придумал авторский прыжок с криком. Когда хотят оскорбить, то показывают это прямо, а короткий танец Винисиуса не отличается от сотен других способов порадоваться забитому мячу. А вот за реакцией на чужую глупость теряется главное – вингер классно начал сезон, вот о чем стоит поговорить.

Винисиус входит во взрослую лигу

Не все молодые авторы голов в финалах реализуют свой потенциал. Юный Клюйвер — забил «Милану» в составе «Аякса», позже стал классным нападающим, но не смог вырасти в великого форварда, легенду из легенд. Карлос Альберто отличился в составе «Порту» Моуриньо – не раскрылся, быстро покинул Европу. Ларс Рикен огорчил «Ювентус» — травмы помешали немцу показать себя во всей красе, радуя полтора десятилетия. Сейчас у Марко Асенсио проблемы с переходом на уровень взрослого зрелого мастера.

Винисиус, который принес «Реалу» победу над «Ливерпулем», должен знать те примеры. Ему нужно каждый следующий сезон играть иначе, чем предыдущий, если говорим о взрослости, умении анализировать свою игру. Делать, как его напарник Вальверде – уругваец превращается в парня из «высшей лиги». Вспомните юного Месси на правом фланге «Барселоны». Куда чаще терял мяч, хуже видел напарников, не был таким многогранным игроком. Юный Роналду вилял ногами, просил пенальти в составе МЮ .

Лишь со временем Криштиану стал голевой машиной. Винисиус в прошлом сезоне впервые в жизни забил больше 10 голов во всех турнирах. Важно, что играет по 49-50 матчей за сезон, что смог помочь Бензема раскрыться. Карим – главная звезда «Реала», заберет «Золотой мяч», но Вини тоже хорош, на его счету 21 гол. На старте нового сезона уже есть мяч «Селтику», ассист против «Лейпцига». В Ла Лиге 4 мяча и 1 ассист, серия с голевыми действиями – шесть матчей. Прекрасная серия для крайнего форварда.

Также Винисиус отдал голевую передачу в финале Суперкубка УЕФА , не боится больших матчей, а этот страх есть даже у Неймара. Вини круто смотрится, помогает «Реалу» пережить отрезок без Бензема, будет важным звеном в дерби против «Атлетико». Не удивимся, если Педро Браво притворился шлангом, когда оправдывал свои грубые слова, а на самом деле давно болеет за «Атлетико» и решил расстроить одного из лидеров «Реала». Испанцы за своими эмоциями могут прятать коварство.

При этом нет прибора, который измеряет вашу реакцию на чужие слова. Слова и ранят, и убивают, но могут вдохновлять, радовать и спасать. Аналогичные целительные свойства есть у танцев. Даже вымышленный психопат – Шерлок Холмс, в британской адаптации истории для нашего времени, очень любил танцевать. То есть к Винисиусу придрались вообще без причины, а защитникам «Атлетико» не завидуем. Вингер может оказаться бойцом, поэтому на попытки себя задеть отреагирует голами.

Пеле прав, футбол – это танец радости

Когда Гризманн использовал грим, чтобы прийти на вечеринку в образе любимой звезды НБА – чернокожего баскетболиста, то честно не знал, что в США некультурно напоминать о практике «блекфейса». Белым актерам рисовали огромные губы и мазали лицо в черный цвет. Темнокожим людям играть самих себя не позволяли. В те времена были жесткие насмешки над афроамериканцами в кино, сегрегация в автобусах и школах, а клан буквально вешал людей.

В Европе футболист Гризманн, у которого сейчас хватает проблем, мог этого не знать. Педро Браво не мог не знать, что сравнивать темнокожего человека с обезьяной – показывать себя ксенофобом и расистом. Тем более, его сразу на ТВ-шоу поправили, все вокруг понимали, как неопрятный мужчина средних лет выглядит со стороны. Сама претензия Браво, что нельзя танцевать после гола, тоже глупая. Пеле разложил все по полочкам:

Футбол — это радость. Это танец. Настоящая вечеринка. Хоть расизм всё ещё существует, мы не позволим ему помешать нам продолжать улыбаться. И мы продолжим бороться с расизмом таким образом: борясь за право быть счастливыми.

Бразильские игроки подарили миру футбола много радости. Но даже если бы речь шла о парне из Перу, то реакция не меняется. Нельзя позволять оскорблять людей, потому что захотелось. Сегодня дегуманизируют человека таким образом, а завтра предложат уничтожать и выгонять. Этот путь Европа уже проходила. Винисиус хорошо играет в футбол, а его пытаются выбить из колеи таким грязным, но часто действенным способом.

Поддерживаем Зеедорфа, который предлагает игнорировать мелкие провокации, но Кларенс – взрослый мужик. Много пожил, побеждал, у него стойкая психика. Винисиус недавно был ребенком, у него нет того иммунитета к чужой глупости. Даже тренер «Барселоны» защитил игрока «Реала». Проще всего отвлечь человека, если давить на расу или внешность. Впрочем, Винисиус уже давно понял, что в его жизни будет много хейтеров. С трибун тоже разные слова кричали.

Когда речь об агрессии со стороны слабых духом, то нужно идти вперед с высоко поднятой головой. У шустрого вингера получится, его работа над ошибками за последние полтора года впечатляет. Испанцам в комментариях стыдно из-за таких слов Браво. Это как оскорбить Серхио Рамоса, поскольку изобразил после победы матадора. Вся Испания встала бы на уши – задели культурный код нации, корриду. То же самое с самбой и бразильцами. Танцуй, Вини, пока молодой!