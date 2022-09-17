Аллегри объяснил плохой старт «Ювентуса» в новом сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему команда плохо стартовала в этом сезоне.
«Сейчас у нас виртуальный состав. Мы купили нужных футболистов, но из-за травм на поле их нет. Заберите у „Интера“ или „Милана“ пятерых игроков стартового состава и посмотрите, будут ли у них проблемы», – заявил Аллегри.
Получается, команда не способна держать удар?...
А не вина ли в этом тренера?
То есть весь тренерский гений Аллегри - это набрать более классных игроков, чем у соперников и выпустить их на поле? А когда недосчитался пять из них, то и взятки гладки?
Возникает один вопрос. Против Салернитаны, Сампдории разве не более классных, чем у соперников, игроков имел на поле Аллегри?
Фиг с ним с результатам - неудачи бывают. Но где игра, Зин? С превосходящим аутсайдера по классу составом...
Щас его еще и жалеть начнут.. ) Не обращая внимания, что обилие травм - это не беда Аллегри, а прямая вина. Всю карьеру, его команды страдали повышенным травматизмом. В Милане, в Юве - всегда полный лазарет.
Вот и сейчас - второй сезон, команда начинает не готовой физически и тактически, от чего и травмы. Из-за отсутствия четких идей и требований, игроки тупят в принятии решений и не выдерживают предложенные соперниками темп, единоборства и как итог ломаются.
Получается, команда не способна держать удар?...
А не вина ли в этом тренера?
То есть весь тренерский гений Аллегри - это набрать более классных игроков, чем у соперников и выпустить их на поле? А когда недосчитался пять из них, то и взятки гладки?
Возникает один вопрос. Против Салернитаны, Сампдории разве не более классных, чем у соперников, игроков имел на поле Аллегри?
Фиг с ним с результатам - неудачи бывают. Но где игра, Зин? С превосходящим аутсайдера по классу составом...
Щас его еще и жалеть начнут.. ) Не обращая внимания, что обилие травм - это не беда Аллегри, а прямая вина. Всю карьеру, его команды страдали повышенным травматизмом. В Милане, в Юве - всегда полный лазарет.
Вот и сейчас - второй сезон, команда начинает не готовой физически и тактически, от чего и травмы. Из-за отсутствия четких идей и требований, игроки тупят в принятии решений и не выдерживают предложенные соперниками темп, единоборства и как итог ломаются.
Во всех неудачах до сих пор виноват Роналду)
Во всяком случае так считают некоторые болелы старухи)))))
Во всех неудачах до сих пор виноват Роналду)
Во всяком случае так считают некоторые болелы старухи)))))