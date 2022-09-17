Аллегри объяснил плохой старт «Ювентуса» в новом сезоне

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сегодня, 15:42

Главный тренер «Ювентуса» рассказал, почему команда плохо стартовала в этом сезоне.

«Сейчас у нас виртуальный состав. Мы купили нужных футболистов, но из-за травм на поле их нет. Заберите у „Интера“ или „Милана“ пятерых игроков стартового состава и посмотрите, будут ли у них проблемы», – заявил Аллегри.