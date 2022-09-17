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Аллегри объяснил плохой старт «Ювентуса» в новом сезоне

сегодня, 15:42

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему команда плохо стартовала в этом сезоне.

«Сейчас у нас виртуальный состав. Мы купили нужных футболистов, но из-за травм на поле их нет. Заберите у „Интера“ или „Милана“ пятерых игроков стартового состава и посмотрите, будут ли у них проблемы», – заявил Аллегри.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:01
А почему после их второго гола игра была окончена?!?
Получается, команда не способна держать удар?...
А не вина ли в этом тренера?

То есть весь тренерский гений Аллегри - это набрать более классных игроков, чем у соперников и выпустить их на поле? А когда недосчитался пять из них, то и взятки гладки?

Возникает один вопрос. Против Салернитаны, Сампдории разве не более классных, чем у соперников, игроков имел на поле Аллегри?

Фиг с ним с результатам - неудачи бывают. Но где игра, Зин? С превосходящим аутсайдера по классу составом...


Щас его еще и жалеть начнут.. ) Не обращая внимания, что обилие травм - это не беда Аллегри, а прямая вина. Всю карьеру, его команды страдали повышенным травматизмом. В Милане, в Юве - всегда полный лазарет.

Вот и сейчас - второй сезон, команда начинает не готовой физически и тактически, от чего и травмы. Из-за отсутствия четких идей и требований, игроки тупят в принятии решений и не выдерживают предложенные соперниками темп, единоборства и как итог ломаются.
ballak144
ballak144
сегодня в 16:37
Наполи, полкоманды поменял, и как играет здорово, а у этого только отмазки...просто проходимец
ballak144
ballak144
сегодня в 16:36
шарлатан совсем заболел, какие 5 человек???? сарленитиану, не знаю правильно написал или нет, должны были 3 составом выиграть, у него все виноваты, только не он. мошенник.
ballak144
ballak144 ответ feris1 (раскрыть)
сегодня в 16:34
    feris1
    feris1
    сегодня в 16:18
    Что он за чушь несёт? Какие травмы основных игроков?
    Во всех неудачах до сих пор виноват Роналду)
    Во всяком случае так считают некоторые болелы старухи)))))
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 16:01
    Ну не должен главный тренер Ювентуса так бить на жалость!
    Гость
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