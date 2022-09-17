Грилиш: «Я никогда не забивал много мячей»

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что хочет забивать больше голов за «горожан». Футболист отличился в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:0).

Это было здорово. Я давно не забивал – в прошлый раз я смог это сделать в конце предыдущего сезона в игре против «Вест Хэма». Мы смогли здорово сыграть против добротного коллектива. Я должен больше забивать и ассистировать.

Сейчас я должен забивать и отдавать голевые передачи. Обо мне всегда будут говорить из-за той суммы, за которую я перешел в «Манчестер Сити». Но я никогда не забивал много мячей, это видно по предыдущим сезонам.

Я хочу стать лучше в этом плане. Надеюсь, поддержка наших болельщиков поможет достичь этого.