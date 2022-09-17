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Грилиш: «Я никогда не забивал много мячей»

сегодня, 19:21

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что хочет забивать больше голов за «горожан». Футболист отличился в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:0).

Это было здорово. Я давно не забивал – в прошлый раз я смог это сделать в конце предыдущего сезона в игре против «Вест Хэма». Мы смогли здорово сыграть против добротного коллектива. Я должен больше забивать и ассистировать.

Сейчас я должен забивать и отдавать голевые передачи. Обо мне всегда будут говорить из-за той суммы, за которую я перешел в «Манчестер Сити». Но я никогда не забивал много мячей, это видно по предыдущим сезонам.

Я хочу стать лучше в этом плане. Надеюсь, поддержка наших болельщиков поможет достичь этого.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:28
Его не запомнят надолго
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:26
Очень точно подмечено. Надо хорошо играть, забивать голы.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:26
Самокритичный парень!
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