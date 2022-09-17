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Гвардиола: «Атакующие игроки любят забивать, это придаёт им уверенности»

сегодня, 20:19
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы «горожан» над «Вулверхэмптоном» в АПЛ (3:0).

Непросто играть против такого крепкого коллектива после матча Лиги чемпионов. Я знаю, насколько здесь тяжело победить, но мы неплохо начали игру. Порой такое случается, но в игре против «Ньюкасла» мы тоже так начали, а потом проигрывали. Мы забили второй мяч, а их удаление позволило контролировать ситуацию. Наш соперник выдал неплохой отрезок при счете 2:0. Это было опасно для нас.

Атакующие игроки любят забивать, это придает им уверенности. Грилиш здорово действовал в индивидуальных единоборствах в предыдущих играх, а сегодня он смог забить. Это единственное отличие от предыдущих матчей в его исполнении.

У «Манчестер Сити» во время паузы на матчи сборных останется один полевой игрок и два вратаря. Будет совсем пусто, поэтому мы будем сидеть дома или поедем в отпуск.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:21
Победили очень легко.
Гость
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