Борис Игнатьев: «ЦСКА немного недооценил „Торпедо“»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о причинах победы «Торпедо» в матче РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Торпедо» был сегодня очень мотивирован. Все понимали, что клуб находится в плачевной ситуации. Игроки продемонстрировали не только огромное желание добиться победы, но и бойцовские качества. «Торпедо» очень хорошо тактически оборонялся, не дал ни одной свободной зоны для ЦСКА. Да, преимущество и мастерство были на стороне «армейцев», но в футболе не всегда всё бывает объективно.
ЦСКА немного недооценил «Торпедо», а по ходу игры настраиваться было уже тяжело. «Армейцы» сегодня потеряли очень важные для себя очки.
Конечно, новые легионеры «Торпедо» помогли команде. Игроками, которые были у «автозаводцев», было невозможно играть в РПЛ. В Первой лиге прошлый состав мог решать задачи, но в высшем дивизионе – нет.
Вскором времени, эти игроки будут сливать в нуль своим же (нижней таблицы).
ПО поводу ЦСКА, они 4 матч с таким настроем выходят. Вывод? сделаем после чемпа
Вскором времени, эти игроки будут сливать в нуль своим же (нижней таблицы).
ПО поводу ЦСКА, они 4 матч с таким настроем выходят. Вывод? сделаем после чемпа