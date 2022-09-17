Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Борис Игнатьев: «ЦСКА немного недооценил „Торпедо“»

сегодня, 19:43
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о причинах победы «Торпедо» в матче РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Торпедо» был сегодня очень мотивирован. Все понимали, что клуб находится в плачевной ситуации. Игроки продемонстрировали не только огромное желание добиться победы, но и бойцовские качества. «Торпедо» очень хорошо тактически оборонялся, не дал ни одной свободной зоны для ЦСКА. Да, преимущество и мастерство были на стороне «армейцев», но в футболе не всегда всё бывает объективно.

ЦСКА немного недооценил «Торпедо», а по ходу игры настраиваться было уже тяжело. «Армейцы» сегодня потеряли очень важные для себя очки.

Конечно, новые легионеры «Торпедо» помогли команде. Игроками, которые были у «автозаводцев», было невозможно играть в РПЛ. В Первой лиге прошлый состав мог решать задачи, но в высшем дивизионе – нет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пивоваров: «Против достойного соперника мы выглядели как минимум не хуже»
Сегодня, 21:51
Кавазашвили: «Как была неразбериха в „Спартаке“, так она и продолжается»
Сегодня, 21:24
«Удивительно, что такие вещи происходят». Кечинов — о ситуации с Бальде
Сегодня, 21:16
Карпин: «Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков»
Сегодня, 19:56
Чанов: «ЦСКА достаточно рано пропустил, хотел поскорее отыграться»
Сегодня, 19:38
Булыкин: «Нас ждёт интересный матч, и не скажу, что „Зенит“ – фаворит»
Сегодня, 18:58
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 21:12
Вот такие дела ..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:59
Командной игры от армейцев мы не увидели.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:42
Значит сами виноваты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:42
Он не особо был последнее время. Я думаю Фукс заменит.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:22
Без Дивеева тяжко будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:20
Себя они явно переоценили.
armeec_
armeec_
сегодня в 20:12
Игроки подвисли, либо зп, либо ... тогда забегали.
Вскором времени, эти игроки будут сливать в нуль своим же (нижней таблицы).

ПО поводу ЦСКА, они 4 матч с таким настроем выходят. Вывод? сделаем после чемпа
Союзник противников
Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 19:58
ЦСКА вышли получить "положенные очки",а "Торпедо"-завоевать.Всё то же,что происходит с нашими игроками-талантами,при получении незаработанных огромных денег
Gahi
Gahi
сегодня в 19:57
К каждой команде нужно относиться с уважением. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:57
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче десятого тура МИР РПЛ с «Торпедо» и выбыл на три месяца.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 19:56
Возможно недооценка и была, но то, что Торпедо провело хороший матч, отрицать нельзя.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 