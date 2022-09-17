Борис Игнатьев: «ЦСКА немного недооценил „Торпедо“»

Экс-тренер сборной России поделился мнением о причинах победы «Торпедо» в матче РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Торпедо» был сегодня очень мотивирован. Все понимали, что клуб находится в плачевной ситуации. Игроки продемонстрировали не только огромное желание добиться победы, но и бойцовские качества. «Торпедо» очень хорошо тактически оборонялся, не дал ни одной свободной зоны для ЦСКА . Да, преимущество и мастерство были на стороне «армейцев», но в футболе не всегда всё бывает объективно.

ЦСКА немного недооценил «Торпедо», а по ходу игры настраиваться было уже тяжело. «Армейцы» сегодня потеряли очень важные для себя очки.