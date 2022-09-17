Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Роджерс: «Ошибки испортили нам результат»

вчера, 23:20
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)6 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился досадой после поражения «лис» в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:6).

В течение 73 минут матч был неплохим, и мы, пожалуй, здорово выступили, создавали моменты. Мы были наказаны за наши ошибки. Я попросил футболистов играть храбро, они так и поступили. Наши центральные защитники отыграли замечательно, но в конце мы побежали в атаку, а они остались одни. Счет не отражает сути игры.

Мы разочарованы. Мы забивали голы, старались быть продуктивными. Ошибки испортили нам результат. Поражения могут снижать уверенность. Старт вышел трудным. Но у нас есть перерыв на матч сборных, чтобы прийти в себя.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Атакующие игроки любят забивать, это придаёт им уверенности»
Вчера, 20:19
Фердинанд высказался о шансах Холанда на «Золотой мяч»
Вчера, 19:51
Грилиш: «Я никогда не забивал много мячей»
Вчера, 19:21
Аллегри объяснил плохой старт «Ювентуса» в новом сезоне
Вчера, 15:42
Большой скандал в футбольной Испании. Вингер «Реала» ответит хейтерам в дерби
Вчера, 14:20Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна в „Зените“»
Вчера, 09:33
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
однако 6-2 на табло
y6a5rnbegf47
y6a5rnbegf47
вчера в 23:21
Всегда проигрыш из-за ошибок...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 