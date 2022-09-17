Роджерс: «Ошибки испортили нам результат»

Главный тренер «Лестера» поделился досадой после поражения «лис» в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:6).

В течение 73 минут матч был неплохим, и мы, пожалуй, здорово выступили, создавали моменты. Мы были наказаны за наши ошибки. Я попросил футболистов играть храбро, они так и поступили. Наши центральные защитники отыграли замечательно, но в конце мы побежали в атаку, а они остались одни. Счет не отражает сути игры.

Мы разочарованы. Мы забивали голы, старались быть продуктивными. Ошибки испортили нам результат. Поражения могут снижать уверенность. Старт вышел трудным. Но у нас есть перерыв на матч сборных, чтобы прийти в себя.