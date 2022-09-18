Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Краснодар» одержал победу над «Химками»

сегодня, 18:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Химки» (3:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 33-й минуте Никита Кривцов удвоил преимущество «быков». На 57-й минуте полузащитник «Химок» Илья Кухарчук сумел отыграть один гол. В дополнительное ко второму тайму время «Краснодар» забил третий мяч, отметился Максим Крутовой.

«Краснодар» идёт на 4-м месте (20 очков), «Химки» занимают 13-е место (8 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Сегодня, 20:57
«Рома» дома проиграла «Аталанте». Моуриньо был удалён
Сегодня, 20:56
«Сочи» и «Факел» сыграли вничью
Сегодня, 18:30
«Марсель» не смог обыграть «Ренн». Гендузи забил и в свои ворота, и в чужие
Сегодня, 18:04
«Ювентус» проиграл «Монце». Ди Мария был удалён в первом тайме
Сегодня, 18:01
«Лацио» разгромил «Кремонезе»
Сегодня, 17:56
Сортировать
Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 20:45
Значит крацавцы!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:44
С Победой Соседи!!!
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 20:43
Им удалось самое главное,построить новую команду без особых потерь, в которой свои пацаны играют не последнюю роль. Таких примеров в рпл не много, если вообще имеются, и это вызывает уважение.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:41
Я рад, что Вам понравилось- Уважаемый!
виктор бочарников
виктор бочарников ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
сегодня в 20:36
Коментаторы прям жгли,а главное историю с Кордобой еще по своему облизали.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:33
Верно подметили, уважаемый!
Но суть посыла не меняется....для молодых игроков любая победа придает уверенности
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:04
Химчане провели хороший матч,но до победы его не довели. ТТД отошлём Сашке Бубнову.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:56
Они телята. Жеребцы- в конюшне, напротив....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:54
Ничего не имею против.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:53
Три очка дают за победу над любым соперником....этим молодым жеребцам важно побеждать и ощущать вкус победы
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:22
Какой смысл лупить в защитника- наверное лучше спросить у Ломовицкого.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 19:21
Ваша злая ирония сквозит неприкрыто. Но я, еще вчера вам сказал- рано радуетесь....
Dinamo
Dinamo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:16, ред.
Если последить за играми Ломовицкого, то можно убедиться, что он так играет в каждом матче. Абсолютно бестолковый футболист.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 19:11
Краснодарцы молодцы! Потерять практически весь основной состав команды, но при этом ни на миг не отойти от своей философии, назначить грамотного тренера, который знает всю кухню изнутри и продолжать радовать своей игрой всех болельщиков независимо от клубной принадлежности - вызывает уважение. Как минимум...

Ну, а Химки план выполняют на все сто процентов, ведь Садыгов стал появляться на поле регулярно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:06
Как красиво забивал Краснодар. Сначала обыграли защитников и Сперцян и Ахметов, и когда было понятно , что мяч до створа дойдет только тогда и били, в отличии от Ломовицкого. Какой смысл лупить в защитника - этого мне не понять.Впрочем у многих наших игроков такая "болезнь" имеется.
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:49
Я думаю, что лупить по воротам была установка тренера.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:45
Опять сына инвестора не выпустили ?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:45
Надо признать, матч получился интересным. Химки очень даже неплохо смотрелись. Но тут был явный просчет Гогниева, который очень долго держал на поле бестолкового Ломовицкого. Вот игроки Краснодара так просто по воротам не били , обязательно искали коридор для мяча к воротам, либо обыгрывали защитника, либо отдавали мяч свободному игроку. Ломовицкий же нещадно лупил в защитников , что при ударах, что при навесах, хотя изначально было понятно , что удар или навес будут заблокированы. И так было загублено достаточное количество хороших атак. Краснодар более бережно относился к своим атакам , потому и выиграли.
Заслуженная победа быков.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:43
Краснодарских болельщиков с заслуженной победой.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 18:42
Победа над Химками не самое большое достижение....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:38
Быки с победой!!! Вот они плоды той академии Краснодара, о которой было много разговоров и многие глумились над Сергеем Николаевичем! Они дают плоды в самый трудный момени, в самое трудное время!
RomM84
RomM84
сегодня в 18:38
Хех, сразу вижно что без купленных судей матч прошел, а уж как пытались лизнуть быков ш*хи с Матч-ТВ.. Но поезд то ушел.. Тьфу
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:38
Весело играли команды. Краснодар с победой! И болельщики молодцы! Картинка на арене красавце и вообще, было фейерверк). Химки дали бой. Достойно проиграли.
Capral
Capral
сегодня в 18:34
Верной дорогой идете, товарищи химчане!!!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 18:32
Больше всего впечатлили комментаторы. Каких только величавых эпитетов не услышали краснодарцы. Зная предысторию - мерзотно. А команду и болел - с победой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:32
Как Ахметов красиво сделал двух игроков Химок и один из них губошлёп и сразу гол.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 