«Краснодар» одержал победу над «Химками»

1663515018

сегодня, 18:30

«Краснодар» обыграл «Химки» (3:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 33-й минуте Никита Кривцов удвоил преимущество «быков». На 57-й минуте полузащитник «Химок» Илья Кухарчук сумел отыграть один гол. В дополнительное ко второму тайму время «Краснодар» забил третий мяч, отметился Максим Крутовой.

«Краснодар» идёт на 4-м месте (20 очков), «Химки» занимают 13-е место (8 очков).