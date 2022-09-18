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Гол Головина помог «Монако» разгромить «Реймс»

сегодня, 16:06
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс0 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» в рамках 8 тура Лиги 1 разгромил на выезде «Реймс» — 3:0.

Хозяева остались в меньшинстве уже на 22-й минуте после удаления Локо Брэдли. Затем первый гол в сезоне забил Александр Головин, а добили «Реймс» в конце матча Такуми Минамино и Виссам Бен-Йедер.

«Монако» поднялся на пятое место в таблице Лиги 1, «Реймс» — 16-й.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:40
Это не Ференцварош, это клуб попроще.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:01
Скепсис твой понятен, да и по сути - верен... Однако не так много в нашей жизни радости за тех спортсменов, кто действительно достойно держит марку там, где нас не будет ещё очень долго.
Хоть какая-то отдушина от таких ребят, как Саня Г.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:48, ред.
Гол Головина помог «Монако» разгромить «Реймс».

Странное вообще звучит слово разгром когда команда Монако играет с одним из аутсайдеров чемпионата Лиги 1 , притом что в первой половине первого тайма было уже удаление у хозяев поля Реймса. И даже при всём том что у хозяев поля было удаление, они умудрились девять раз ударить по воротам монегасков.

На мой субъективный взгляд, руководство Монако приняло неправильное решение уволить Ковача и назначить на пост главного тренера никакого Филиппа Клемана, при котором команда показывает очень невзрачный футбол. И даже в сегодняшнем матче при такой форе смогли только на последних минутах матча увеличить своё преимущество. Реймс чисто физически сдался играя в меньшинстве почти весь матч.

И самое главное что при Клемане у команды даже не просматривается рисунка игры и мысли в какой футбол хочет играть команда. Такое ощущение что команда вытягивает эти победы лишь за счёт ошибок соперников и индивидуальных действий качественных игроков которые находятся в распоряжении Клемана.

Что-то мне напоминает игру команды Ювентус под управлением Аллегри , когда команда не хочет и непонимает в какой футбол их заставляют играть.

Ничего хорошего на мой взгляд не ждёт с этими гениями тренерского цеха эти две команды.

Ну вот как-то так. Всем Добра, а Монако и Юве Удачи !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 16:46
Серьёзно? с какой это радости Головин олицетворяет гордость футбола?
Гордость нашего футбола это Карпин, Семак, Акинфеев а Александр просто старательный игрок
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:43
Не помог а стал победным.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:36
Снова Саша отличился, поздравляю и рад за него!
xcj3qw2zxakg
xcj3qw2zxakg
сегодня в 16:30
Это приятно читать
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:26, ред.
У любого "нашего" в тылу врага гол за два считается,особенно после спортивных успехов зверей Кокорина и Дзюбы. Поэтому это фактически 4-0.Но и 3-0 считается разгромом,а ты думал только 7-0???
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:25
Разница в три забитых мяча считается, как правило, минимальной разгромной разницей.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:23
Головин голова.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:20
Где "разгром"?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:12
Свезло с удалением.Раньше чаще было у них.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 16:12
Головин большой молодец
Гордость российского футбола
Гость
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