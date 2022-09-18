Гол Головина помог «Монако» разгромить «Реймс».

1663506412

сегодня, 16:06

«Монако» в рамках 8 тура Лиги 1 разгромил на выезде «Реймс» — 3:0.

Хозяева остались в меньшинстве уже на 22-й минуте после удаления Локо Брэдли. Затем первый гол в сезоне забил Александр Головин, а добили «Реймс» в конце матча Такуми Минамино и Виссам Бен-Йедер.

«Монако» поднялся на пятое место в таблице Лиги 1, «Реймс» — 16-й.