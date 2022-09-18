Гол Головина помог «Монако» разгромить «Реймс».

«Монако» в рамках 8 тура Лиги 1 разгромил на выезде «Реймс» — 3:0.
Хозяева остались в меньшинстве уже на 22-й минуте после удаления Локо Брэдли. Затем первый гол в сезоне забил Александр Головин, а добили «Реймс» в конце матча Такуми Минамино и Виссам Бен-Йедер.
«Монако» поднялся на пятое место в таблице Лиги 1, «Реймс» — 16-й.
Странное вообще звучит слово разгром когда команда Монако играет с одним из аутсайдеров чемпионата Лиги 1 , притом что в первой половине первого тайма было уже удаление у хозяев поля Реймса. И даже при всём том что у хозяев поля было удаление, они умудрились девять раз ударить по воротам монегасков.
На мой субъективный взгляд, руководство Монако приняло неправильное решение уволить Ковача и назначить на пост главного тренера никакого Филиппа Клемана, при котором команда показывает очень невзрачный футбол. И даже в сегодняшнем матче при такой форе смогли только на последних минутах матча увеличить своё преимущество. Реймс чисто физически сдался играя в меньшинстве почти весь матч.
И самое главное что при Клемане у команды даже не просматривается рисунка игры и мысли в какой футбол хочет играть команда. Такое ощущение что команда вытягивает эти победы лишь за счёт ошибок соперников и индивидуальных действий качественных игроков которые находятся в распоряжении Клемана.
Что-то мне напоминает игру команды Ювентус под управлением Аллегри , когда команда не хочет и непонимает в какой футбол их заставляют играть.
Ничего хорошего на мой взгляд не ждёт с этими гениями тренерского цеха эти две команды.
Ну вот как-то так. Всем Добра, а Монако и Юве Удачи !
Странное вообще звучит слово разгром когда команда Монако играет с одним из аутсайдеров чемпионата Лиги 1 , притом что в первой половине первого тайма было уже удаление у хозяев поля Реймса. И даже при всём том что у хозяев поля было удаление, они умудрились девять раз ударить по воротам монегасков.
На мой субъективный взгляд, руководство Монако приняло неправильное решение уволить Ковача и назначить на пост главного тренера никакого Филиппа Клемана, при котором команда показывает очень невзрачный футбол. И даже в сегодняшнем матче при такой форе смогли только на последних минутах матча увеличить своё преимущество. Реймс чисто физически сдался играя в меньшинстве почти весь матч.
И самое главное что при Клемане у команды даже не просматривается рисунка игры и мысли в какой футбол хочет играть команда. Такое ощущение что команда вытягивает эти победы лишь за счёт ошибок соперников и индивидуальных действий качественных игроков которые находятся в распоряжении Клемана.
Что-то мне напоминает игру команды Ювентус под управлением Аллегри , когда команда не хочет и непонимает в какой футбол их заставляют играть.
Ничего хорошего на мой взгляд не ждёт с этими гениями тренерского цеха эти две команды.
Ну вот как-то так. Всем Добра, а Монако и Юве Удачи !