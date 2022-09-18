«Ювентус» проиграл «Монце». Ди Мария был удалён в первом тайме

«Ювентус» на выезде уступил «Монце» в матче 7-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев отличился Кристиан Гюткьяер (74). На 40-й минуте встречи футболист туринцев Анхель Ди Мария заработал удаление.
«Ювентус» расположился на восьмом месте (10), «Монца» — 18-я (4).
А вот теперь, когда нужно было как раз вытаскивать команду из плачевного состояния, выстраивать новую, вот тут-то истинный уровень Макса и вышел на первый план, показав, что он довольно низкий. Как ещё недавно, после Сарри и Пирло многие поклонники туринцев призывали вернуть Аллегри, так теперь они же в первых рядах просят об его отставке.
А вот теперь, когда нужно было как раз вытаскивать команду из плачевного состояния, выстраивать новую, вот тут-то истинный уровень Макса и вышел на первый план, показав, что он довольно низкий. Как ещё недавно, после Сарри и Пирло многие поклонники туринцев призывали вернуть Аллегри, так теперь они же в первых рядах просят об его отставке.
Если брать Милан, где играли Златан, Робинью и Боатенг, Аллегри показывал класс и брал скудетто. Той же Барселоне он впервые смог навязать борьбу в ЛЧ.
Учитывая нынешнее состояние Ювентуса нужно собирать команду. Без хорошего состава Аллегри не сможет выйти на высокий уровень. Даже хорошему тренеру нужен хороший состав и не каждый тренер с хорошим составом сможет добиться тех же результатов что и Аллегри.
Поэтому сейчас тяжёлый период и для Юве и для Аллегри. Конечно увольнение напрашивается, но это не решит проблему Ювентуса. Сейчас виновен Аллегри перед болельщиками.
Если брать Милан, где играли Златан, Робинью и Боатенг, Аллегри показывал класс и брал скудетто. Той же Барселоне он впервые смог навязать борьбу в ЛЧ.
Учитывая нынешнее состояние Ювентуса нужно собирать команду. Без хорошего состава Аллегри не сможет выйти на высокий уровень. Даже хорошему тренеру нужен хороший состав и не каждый тренер с хорошим составом сможет добиться тех же результатов что и Аллегри.
Поэтому сейчас тяжёлый период и для Юве и для Аллегри. Конечно увольнение напрашивается, но это не решит проблему Ювентуса. Сейчас виновен Аллегри перед болельщиками.