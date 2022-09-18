Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2022/2023

«Ювентус» проиграл «Монце». Ди Мария был удалён в первом тайме

сегодня, 18:01
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» на выезде уступил «Монце» в матче 7-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличился Кристиан Гюткьяер (74). На 40-й минуте встречи футболист туринцев Анхель Ди Мария заработал удаление.

«Ювентус» расположился на восьмом месте (10), «Монца» — 18-я (4).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Сегодня, 20:57
«Рома» дома проиграла «Аталанте». Моуриньо был удалён
Сегодня, 20:56
«Сочи» и «Факел» сыграли вничью
Сегодня, 18:30
«Краснодар» одержал победу над «Химками»
Сегодня, 18:30
«Марсель» не смог обыграть «Ренн». Гендузи забил и в свои ворота, и в чужие
Сегодня, 18:04
«Лацио» разгромил «Кремонезе»
Сегодня, 17:56
Сортировать
Все комментарии
luca conti
luca conti
сегодня в 21:35
Где же все те, кто так боготворил Макса?
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 21:32
Ювентус играет так, как Барселона играла в прошлом сезоне. Ужасно!
Но это большой клуб, могут выправить ситуацию и войти в четвёрку.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:46
Такая игра
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:04, ред.
Старуха посыпалась?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 19:57
интер и ювентус сделали мой день сегодня!!! -20000...отдельное спасибо Ди Марии и неувязку Джеко ( надежда была на боснийца в обед, остальные просто дикий кошмар🙈 на однои Барелле далеко не уйдёшь...юве вообще позорище...думал на лацио воткнуть( 1.85) или на псв ( 2.00) поставил на этих инвалидов🙆‍♂️🤦‍♂️
протон
протон
сегодня в 19:52
ДиМа несомненно психанул и нарушил, но тут имхо явная ошибка судьи, допустившего такое развитие событий. Надо чаще провокаторов и симулянтов одаривать ЖК. А то лежат по пять минут умирают’, а потом, как в ни в чем не бывало, встают и играют дальше.
Юве бьется в агонии, такую беспомощную игру я не видел у них никогда
Думаю Монца отправила Аллегри отдыхать.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 19:35
Аллегри работает с готовыми игроками и согласен с тем, что Конте построил тот Ювентус. Точно также можно сказать и о Тухеле который промахивался в ТО, хотя выиграл ЛЧ. Костяк в Челси был собран предыдущими тренерами как и тем же Лэмпардом. Сейчас Лэмпард собирает неплохой состав в Эвертоне. Но если говорить о трофеях, вопрос становится риторическим. Наверное Аллегри попал не в то время и не в том месте.
Если брать Милан, где играли Златан, Робинью и Боатенг, Аллегри показывал класс и брал скудетто. Той же Барселоне он впервые смог навязать борьбу в ЛЧ.
Учитывая нынешнее состояние Ювентуса нужно собирать команду. Без хорошего состава Аллегри не сможет выйти на высокий уровень. Даже хорошему тренеру нужен хороший состав и не каждый тренер с хорошим составом сможет добиться тех же результатов что и Аллегри.
Поэтому сейчас тяжёлый период и для Юве и для Аллегри. Конечно увольнение напрашивается, но это не решит проблему Ювентуса. Сейчас виновен Аллегри перед болельщиками.
Artemon9
Artemon9 ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 19:23
Передал. От него тебе и сыну Андрею тоже привет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:22
Какой позор
juchok
juchok ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 19:10
привет ему передавай
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:03
Печальная игра, ужасные результаты. Руководству пора вмешиваться. Хотя, они как вмешаются, так еще хуже сделают.
Artemon9
Artemon9 ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 18:57
Он сам никогда ничего не напишет. 9 млн на дороге не валяются
Бoрат
Бoрат ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 18:54
Спасибо, не знал
Тогда этот матч для них вдвойне исторический
dok66
dok66
сегодня в 18:54
Ну что ж , с первой победой , Берлускони ! Очередной его проект продолжает развиваться . Дальнейших успехов !
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:53, ред.
Ну жёваный крот, когда уже этот учитель физкультуры напишет заявление по собственному желанию
Artemon9
Artemon9 ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 18:53
Это ещё не всё. У Монцы это вообще первая победа в Серии А в истории
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:52
Позорище.
У Монцы до этого матча вобще побед не было
Но Ювентус настолько слаб, что проигрывает распроследнему аутсайдеру
Artemon9
Artemon9 ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 18:49
Волк, ты прямо реактивный. Только что был там, а теперь уже здесь
gentlewolf
gentlewolf ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 18:47, ред.
да никуда он не ушел. он перелогинился. но в кого - не скажу. Сами догадайтесь.
подкрадется незаметно под личиной и всем капец.
Artemon9
Artemon9 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:47
Всех гнать
Artemon9
Artemon9 ответ BagioR (раскрыть)
сегодня в 18:46
Есть огромные сомнения
Artemon9
Artemon9 ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 18:46
Передал ему. Он засмеялся
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:35
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 18:27
    Неплохо для интриги в чемпионате.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 18:27
    Кто вообще сказал, что Аллегри хороший тренер? Ну да, вышел в два финала ЛЧ. Но ту команду создал Конте, причём держал её в кулаке. А когда пришёл Аллегри и диктатура Конте сменилась мягкостью, то и игроки вздохнули свободно и на радостях немного поиграли в своё удовольствие, дойдя то тех самых финалов. Где, кстати, вчистую уступили испанским соперникам, потому что просто не хватило класса.
    А вот теперь, когда нужно было как раз вытаскивать команду из плачевного состояния, выстраивать новую, вот тут-то истинный уровень Макса и вышел на первый план, показав, что он довольно низкий. Как ещё недавно, после Сарри и Пирло многие поклонники туринцев призывали вернуть Аллегри, так теперь они же в первых рядах просят об его отставке.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 18:22
    Да здравствует гений Аллегри !((
    BagioR
    BagioR
    сегодня в 18:18
    Может теперь все таки это случится?
    juchok
    juchok
    сегодня в 18:18
    а Князь давно ушел с сайта?
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 18:10
    Умнички, порадовал Берлускони
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 18:08
    Что-то Юве совсем скатился с чемпионской горы.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     