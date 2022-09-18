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Мелкадзе: «„Факел“ бился на поле, а нам этого, возможно, не хватало»

сегодня, 19:45
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

Они играли от обороны, бились на поле, чего нам, возможно, и не хватило. Да, мы выше классом, но без выигранных единоборств этот класс никому не нужен. Может где‑то не донастроились. Нужно было с первых минут включаться, быть заряженными на победу.

Таблица? Всегда хотелось бы быть на первом месте, но пока все складывается неплохо.

Пауза на сборные? Мне кажется, она полезна. Ребята восстановятся, отдохнут и с новыми силами подойдут к 11‑му туру. Планы? Буду здесь, в Сочи, ничего особенного.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:07
Вот же,уже устали...Четыре месяца безделья впереди-без выезда на пляжный отдых в составе команды.РАзве что после ЧМ к арабам.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:48
думаю он прав
Гость
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