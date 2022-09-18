Мелкадзе: «„Факел“ бился на поле, а нам этого, возможно, не хватало»

Нападающий «Сочи» прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

Они играли от обороны, бились на поле, чего нам, возможно, и не хватило. Да, мы выше классом, но без выигранных единоборств этот класс никому не нужен. Может где‑то не донастроились. Нужно было с первых минут включаться, быть заряженными на победу.

Таблица? Всегда хотелось бы быть на первом месте, но пока все складывается неплохо.

Пауза на сборные? Мне кажется, она полезна. Ребята восстановятся, отдохнут и с новыми силами подойдут к 11‑му туру. Планы? Буду здесь, в Сочи, ничего особенного.