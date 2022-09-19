«Бавария» вне зоны ЛЧ и неожиданное поражение «Ювентуса». Итоги топ-5 и РПЛ

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сегодня, 00:14

Закончились все матчи тура в топ-5 лигах и чемпионате России.

В РПЛ в 10-м туре ЦСКА в гостях уступил «Торпедо» (0:1), а «Сочи» сыграло вничью с «Факелом». «Зенит» обыграл «Динамо» (2:0) в гостевом матче, «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1), а «Краснодар» — над «Химками» (3:1). В московском дерби «Спартак» дома обыграл «Локомотив» (1:0). 1-е место в Российской Премьер-Лиге занимает «Зенит» (26 очков), следом идут «Ростов» (22 очка), ЦСКА (20 очков) и «Краснодар» (20 очков). «Спартак» занимает 5-е место (19 очков). «Локомотив» расположился на 12-м месте и находится в одной позиции от зоны стыковых матчей.

В Английской Премьер-Лиге матчи 8-го тура между «Челси» и «Ливерпулем», а также между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» были перенесены в связи с мероприятиями, связанными с предстоящими похоронами Елизаветы II. Матч между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» перенесен из-за забастовки рабочих железной дороги. В других центральных встречах тура «Арсенал» разгромил «Брентфорд» (3:0), «Манчестер Сити» разобрался с «Вулверхэмптоном» (3:0), а «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» (6:2). Турнирную таблицу возглавляет «Арсенал» (18 очков), далее идёт «Манчестер Сити» (17 очков) и «Тоттенхэм» (17 очков), последнее место зоны Лиги чемпионов занимает «Брайтон» (13 очков). «Манчестер Юнайтед» расположился на 5-й позиции (12 очков), «Челси» — на 7-й (10 очков), а «Ливерпуль» — на 8-й (9 очков). Замыкает турнирную таблицу «Лестер» (1 очко).

В Бундеслиге «Бавария» не может победить уже четвёртый матч подряд. В 7-м туре чемпионы Германии проиграли «Аугсбургу» (0:1). «Боруссия» Дортмунд обыграла «Шальке» (1:0), а «Лейпциг» разгромно уступил «Боруссии» Менхенгладбах (0:3). «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), а «Унион» одержал победу над «Вольфсбургом» (2:0). Возглавляет таблицу Бундеслиги «Унион» (17 очков). Далее идет «Боруссия» Дортмунд (15 очков), «Фрайбург» (14 очков) и «Хоффенхайм» (13 очков). «Бавария» расположилась на 5-м месте (12 очков). «Лейпциг» занимает 12-е место (8 очков).

Во Франции ПСЖ обыграл «Лион» (1:0) в матче 8-го тура Лиги 1, а «Монако» разгромило «Реймс» (3:0), россиянин Александр Головин отметился забитым мячом. «Марсель» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), «Лорьян» обыграл «Осер» (3:1), а «Ланс» потерял очки в игре с «Нантом» (0:0). Возглавляет турнирную таблицу ПСЖ (22 очка). Далее идет «Марсель» (20 очков), «Лорьян» (19 очков) и «Ланс» (18 очков). «Монако» расположилось на 5-м месте (14 очков).

В Серии А в 7-м туре «Наполи» одержал гостевую победу над «Миланом» (2:1), а «Аталанта» обыграла «Рому» (1:0). «Интер» проиграл «Удинезе» (1:3), а «Ювентус» уступил «Монце» (0:1), которая одержала первую в истории победу в рамках Серии А. «Наполи» и «Аталанта» делят 1-е место в турнирной таблице (по 17 очков). Далее идет «Удинезе» (16 очков), «Лацио» (14 очков), «Милан» (14 очков) и «Рома» (12 очков). «Интер» занимает 7-е место (12 очков), а «Ювентус» — 8-е (10 очков). Оба итальянских топ-клуба не попадают даже в зону еврокубков.

В Ла Лиге «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1) в мадридском дерби, а «Барселона» разгромила «Эльче» (3:0). «Бетис» одержал победу над «Жироной» (2:1), а «Атлетик» Бильбао — над «Райо Вальекано» (3:2). «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей» (1:1), а «Валенсия» разгромила «Сельту» (3:0). Возглавляет таблицу чемпионата Испании «Реал» (18 очков). Далее идет «Барселона» (16 очков), «Бетис» (15 очков) и «Атлетик» Бильбао (13 очков). «Осасуна» расположилась на 5-м месте (12 очков), а «Вильярреал» — на 6-м (11 очков). «Атлетико» занимает 7-е место (10 очков) и пока не попадает даже в зону еврокубков.