«Сочи» и «Факел» сыграли вничью

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сегодня, 18:30

«Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил защитник «Факела» Евгений Морозов, а на 11-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнял счёт. На 71-й минуте нападающий «Факела» Матвей Ивахнов получил вторую желтую карточку и был удалён с поля.

«Сочи» идёт на 5-м месте (17 очков), «Факел» занимает 14-е место (8 очков).