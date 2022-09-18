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«Сочи» и «Факел» сыграли вничью

сегодня, 18:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил защитник «Факела» Евгений Морозов, а на 11-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнял счёт. На 71-й минуте нападающий «Факела» Матвей Ивахнов получил вторую желтую карточку и был удалён с поля.

«Сочи» идёт на 5-м месте (17 очков), «Факел» занимает 14-е место (8 очков).

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:44
Так и быть.
MikeSevas
MikeSevas ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 20:26
Самым главным еврокубком на ближайшие 5-10 лет в России будет кубок Канделаки.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:24
А Факел мог и победить.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 20:12
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 20:10
    Факелу бы еще денег добавить и писец Зениту !
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 20:03
    Планово.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 19:55
    Факел это российский Лестер. Не удивлюс если на следующий год они попадут в еврокубки
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 19:49, ред.
    Нужное дать должное гостям команде "Факел" у которых был самый высокий коэффициент даже на ничью среди всех команд игравших сегодня в РПЛ. С первых минут гости дали понять что в защите отсиживаться не собираются чем и уже на 5 минуте подтвердили своё стремление отобрать очки у "Сочи" забив первой гол. Но хозяева быстро отыгрались на 11 минуте с помощью своего лучшего футболиста Нобоа. После чего с переменным успехом каждая команда старалась изменить ход этого матча даже ценой удаления у гостей после второй жёлтой карточки на 71 минуте был удалён Ивахнов. Но даже с учётом добавленных минут счёт матча так и не изменился, что позволило "Факелу" заработать драгоценный бал, который сродни победе в такой ситуации. Так что у команды "Факела" достаточно огня, чтобы разогревать игру с любым соперником. Удачи
    протон
    протон
    сегодня в 19:48
    Факел начали хорошо, и хоть и вторым номером, но ярко играли. Но потом сглупил Мотя, и раздавил Сочи в концовке, но сначала тащил Илья, а потом у хозяев кончились силы.
    Ничья с Сочи в гостях - неплохой результат. А Мотя пусть сделает выводы и станет играть лучше.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:41
    Факел ещё должен свое взять. Вполне симпатичная команда.
    MikeSevas
    MikeSevas ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 19:30
    Очень жаль, что разграбив Сочи, прибили очень приличную команду в угоду московских клубов.
    2kus32q9k3ej
    2kus32q9k3ej
    сегодня в 18:45
    Это не футбол
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:44
    Факел с очком важным! Сочи, это не Сочи. Что происходит с командой? С какого черта отдали Зениту колумбийца. Он и там не сям, и Сочи не ням. Зарыли команду..Президента все устраивает?).
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 18:42
    Воронеж молодца.
    AlanW 1
    AlanW 1
    сегодня в 18:37, ред.
    Тяжелый матч для Факела - молодцы, что устояли.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 18:37
    Можно сказать Факел набирает обороты.
    David Young
    David Young
    сегодня в 18:36
    Для гостей это хороший результат.
    Гость
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